Rob Schneiderman - Tone Twister

То, что музыкант должен уметь хорошо считать – это аксиома. Но таланты американского джазового пианиста Роба Шнейдермана выходят далеко за рамки этого тезиса. Дело в том, что Роб – одновременно высокопрофессиональный джазмэн и высокопрофессиональный математик. Да, ему было трудно в годы учебы в Университете Беркли в Калифорнии, когда надо было координировать лекции с выступлениями в джазовых концертах, но именно там в 2001 году он получил свою докторскую степень по математике. Позже Шнейдерман сотрудничал с Институтом математики им. Макса Планка в Бонне, Германия, а сейчас преподает в Университете Нью-Йорка. Область его математических интересов – геометрическая топология. Что это – я толком не знаю, и потому перейду к другой стороне его деятельности.
Родился Шнейдерман в Бостоне, рос в Калифорнии, но уже более тридцати лет живет в Нью-Йорке и является признанным мастером джазового фортепьяно. На его счету целая серия альбомов для лейбла Reservoir, сотрудничество с очень многими звездами джаза. Давняя дружба и совместное творчество связывает Роба с обладателем Грэмми, трубачом композитором и владельцем основанного в 2005 году лейбла Hollistic MusicWorks Брайаном Линчем, в ансамбле которого Unsung Heroes Шнейдерман работал довольно долго. Новый этап их сотрудничества открывает после десятилетнего перерыва альбом Tone Twister, выходящий на лейбле Линча и с его участием. В квинтете, который здесь играет, представлены также легендарный саксофонист Ральф Мур, работавший в свое время с Хорэсом Сильвером и Седаром Уолтоном, басист Джеральд Кэннон (на минутку музыкальный директор самого МакКой Тайнера) и ударник Пит Ван Ностранд, ранее игравший со Шнейдерманом и Линчем в Unsung Heroes.
В альбом вошло девять композиций, восемь из которых вышли из-под пера Роба Шнейдермана. В сетевом варианте альбома есть еще и два бонусных трека. Квинтет Шнейдермана играет упругий динамичный пост-боп, вобравший в себя и латинские ритмы (стартовая композиция Footloose Freestyle, и очень солидную блюзовую основу (титульная пьеса Tone Twister, финальная The Lion’s Tale). Основу звучания создаеют диалоги и сольные партии обоих духовиков и безупречная ритмическая структура композиций, поддерживаемая лидером группы и его коллегами. Наиболее характерной для оценки мастерства самого Шнейдермана я бы назвал его виртуозную игру в Slapdance –Tapstick. Впрочем, в том, что это яркий мастер убеждаешься уже с первого трека. Похоже, вдохновение и творческая фантазия не подводят этого талантливого человека в обеих сферах его деятельности.
. © & (p) 2017 Hollistic MusicWorks 9 tks / 60 mins (Rob Schneiderman – p; Ralph Moore – ts; Bryan Lynch – tp; Gerald Cannon – b; Pete Van Nostrand – dr;) Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions Леонид Аускерн