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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Takaaki - New Kid In Town

стиль:
27.11.2017

Takaaki - New Kid In Town
Пианист Токаоки Отомо играл на клавишах в одном из нью-йоркских ресторанов – обычный заработок для сотен и сотен местных музыкантов. Так могло бы продолжаться очень долго, если бы в дело не вмешался случай, имя которому Бернард Хофер. 82-хлетний композитор, давным-давно перебравшийся в Америку из Швейцарии и сделавший здесь неплохую карьеру в качестве автора музыки к мультфильмам и телепередачам, забрел в этот самый ресторан по совету приятеля, похвалившего здешнюю кухню и здешнюю музыку. Хоферу понравилась еда, но музыкант понравился еще больше. Как пишет он сам, « даже при укороченной клавиатуре я почувствовал его музыкальность, дстрое восприятие динамики и прекрасное понимание гармонии». Так познакомились Хофер и Токаоки.

Композитор выяснил, что Токаоки Отомо родился в Японии, в городе Кобе, там учился музыке, там увлекся джазом и добился на родине определенных успехов. В 2008 году он уже записал свой первый альбом, а в 2014 перебрался в Нью-Йорк. Хофер решил собрать фортепьянное трио и записать с ним альбом. В качестве басиста была приглашена землячка Токаоки, Норико Уеда, давно уже и успешно работающая в Нью-Йорке и даже выигравшая конкурс джазовых исполнителей имени Чарли Паркера в 2002 году. Уеда в свою очередь нашла ударника Джареда Шонига, уроженца Лос-Анджелеса, тоже немало поигравшего, причем с такими людьми, как Николас Пейтон или Курт Эллинг.

При подготовке программы будущего альбома Хофер написал специально для этого проекта две композиции (Rush Hour и New Kid In Town, давшую в конечном счете название альбому в целом), две пьесы сочинил сам Токаоки и одну Норико Уеда. Остальной репертуар чередовал джазовые стандарты, мелодию бродвейского шоу и две темы из симфонического цикла «Планеты» британского композитора начала прошлого века Густава Хольста, Mars и Venus – все в аранжировке Бернарда Хофера. Классическое по формату фортепьянное трио сыграло эту программу тоже в классическом (для джаза, разумеется) ключе. Стилистически музыка New Kid In Town – это мэйнстрим, что ничуть не уменьшает удовольствия от прослушивания альбома. Токаоки Отомо – очень техничный исполнитель. Среди его фортепьянных кумиров – Билл Эванс, Оскар Питерсон, Фред Херш и Брэд Мелдоу. Казалось бы, трудно представить более разных музыкантов, чем Эванс и Питерсон. Но парадоксальная привязанность к обоим выливается в музыке Токаоки в тонкую лиричность в большинстве треков и бравурную энергетику в таких пьесах, как Mars или Rush Hour. Токаоки прекрасно взаимодействует с партнерами (особо выделю Норико Уеда), умело и изящно преодолевает любые технические сложности в игре и вносит в свою игру подлинно джазовое чувство. Этот парень, открытый Хофером, действительно «новый человек в городе», и я не удивлюсь, если через какое-то время его имя зазвучит в этом городе весьма громко.

© & (p) 2017 Albany Records

12 tks / 65 mins

(Takaaki Otomo – p; Noriko Ueda – b; Jared Schonig – dr;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Япония
музыкальный стиль
мэйнстрим
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