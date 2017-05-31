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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

The New Vision Sax Ensemble - Musical Journey Through Time

стиль:
31.05.2017

The New Vision Sax Ensemble - Musical Journey Through Time
Саксофонный квартет – популярный формат малых джазовых ансамблей. В историю джаза вошло немало таких коллективов. Можно вспомнить, к примеру, авангардный Rova Saxophone Quartet, полистилистичный World Saxophone Quartet или того же направления дамский состав Tiptons. В российском джазе громко заявлял о себе импровизационный квартет Sax Mafia. Сегодня мы представляем еще одну интересную команду этого формата: The New Vision Sax Ensemble.

Квартет этот родился в Майами, Флорида в 1999 году. Основал его баритон-саксофонист Мелтон Мустафа. Играет квартет музыку разных жанров, но предпочтение отдает джазу. В своем новом альбоме Musical Journey Through Time музыканты представляют программу, собранную из джазовых стандартов, причем не просто известных композиций, а таких вещей, которые любитель джаза узнает с первых тактов. Тут и A Night In Tunisia, и Round Midnight, и так далее. Дайрон Холлоуэй играет в составе как на сопрано, так и на альте, поэтому квартет иногда выстраивает в своем звучании полную линейку саксофонов – от сопрано до баритона, а иногда компанию тенору Джейсона Хэйнсуорта и баритону Мелтона Мустафы компанию составляют два альта - Холлоуэй и Джеймс Локхарт.

Красивые аранжировки для саксофонного квартета, высокий профессионализм исполнителей и почти физическое ощущения того удовольствия, которое доставляет игра самим музыкантам плюс уже упомянутая узнаваемость композиций делают прослушивание альбома очень приятным. Особо выделил бы самую масштабную работу: одиннадцатиминутное поппури из музыки оперы Гершвина «Порги и Бесс», естественно, начинающуюся с известной темы Summertime. Эту вещь любят, наверное, все, но исполнении музыкантов из Южной Флориды откроет для вас какие-то новые грани в этой мелодии. То же самое могу сказать и о двух других моих фаворитах альбома: My Favorite Things (невольный каламбур получается, но эту тему из мюзикла Хаммарстейна – Роджерса исполнили саксофонисты действительно виртуозно) и финальной пьесе Amazing Grace – жирном восклицательном знаке в этом полном позитивных эмоций альбоме.

© & (p) 2017 Zaki Publishing Inc

9 tks / 43 mins

(Diron Holloway – ss, as; James Lockhart – as; Jason Hainsworth – ts; Melton Mustafa – bars;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
США
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