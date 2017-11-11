Don “Sugarcane” Harris - I’m On Your Case

Лучшие записи Дона Шюгаркейн Харриса выходили под логотипом немецкого лейбла MPS Records. В этой связи «полакомиться» альбомами Шюгаркейна любители музыки могут только при переизданиях из обширных каталогов фирмы из Шварцвальда, в том числе сетевых. В прошлом году MPS Records, подвергнув записи тщательному ремастерингу, выпустила в сетевом варианте серию альбомов лучших джазовых скрипачей, в том числе и ряд дисков Дона Шюгаркейн Харриса. С альбомом 1972 года Sugar Cane's Got the Blues мы знакомили наших читателей, его обзор есть на сайте. А осенью этого года MPS Records выпустила в сетевом варианте еще три альбома Харриса из своего каталога, из которых представляем вам I’m On Your Case.
Это 1974 год. Харрис уже вернулся из своего триумфального круиза по Европе, снискавшего ему рукоплескания публики, теплые рецензии в прессе и реноме одного из лучших джазовых скрипачей своего времени. Но теперь он в Лос-Анджелесе и работает с американской командой сайдменов. Возможно, тут нет таких громких имен, как в его европейских коллаборациях, но зато это испытанные партнеры, которых он прекрасно знает. С клавишником Дьюи Терри Шюгаркейн играет чуть ли не с детских годов, давние его коллеги это и гитарист Рэнди Ресник, и ударник Эдди Лагос. Альбом I’m On Your Case, записанный с их участием, а также с целым рядом других музыкантов из Калифорнии, представляет несколько иного Шюгаркейн Харриса.
Прежде всего, скрипка отходит здесь на второй план. Нет, конечно, и тут есть классные сольные партии Дона на электрифицированной скрипке, прежде всего – в композиции Midnight Walk, но Харрис здесь главным образом вокалист. Блюзовое прошлое Дона, работавшего и с Джоном Ли Хукером, и с Литтл Ричардом, и с Джонни Отисом, автором его произвища «Шюгаркейн», в I’m On Your Case возвращается в полной мере. Я бы назвал пение Харриса в этом альбоме классным образчиком ритм-энд-блюза и музыки соул. Он очень хорош и убедителен в Makes It Kinda Hard, Nothing Вut Time, да и в других треках. Вместе с авторами пресс-релиза к изданию удивляюсь: почему Харрис не завоевал настоящего признания на родине именно в этой ипостаси? Очевидно, конкуренция в данной нише была слишком большой или капризная фортуна отвернулась от музыканта. Во всяком случае, больших лавров Дон Шюгаркейн Харрис не снискал и карьера его после успехов в Европе медленно, но верно пошла под гору. I’m On Your Case дает нам возможность отследить начало этого спуска. MPS Records 2017/1974 8 tks / 37 mins (Clifton "Foo-Foo" Eddie, Paul Lagos – dr; Randy Resnick, James Bradshaw – g; Dewey Terry - harpsichord, p, b, perc; Richard Aplanalp – ts; Bill Sprague – tp; Dalrie "Sunshine" Vail, Elsie Lewis – background voc, perc; Don "Sugarcane" Harris - voc, amplified vi, org, b, perc;) Линк предоставил Steffen Mayer, Herzog Promotion Леонид Аускерн