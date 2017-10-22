El Eco with Guillermo Nojechowicz - Puerto de Buenos Aires 1933

В январе 1933 года канцлером Германии по результатам состоявшихся в стране выборов, на самом законном основании, стал Адольф Гитлер. Тогда же бабушка аргентинского музыканта, барабанщика, композитора и бэнд-лидера Гильермо Ноеховича с трехлетним сыном Ноем на руках (будущим отцом Гильермо) отправилась из Варшавы в далекое путешествие за океан, в Аргентину. Она не знала ни испанского языка, ни того, что ее ждет впереди, но экономические трудности гнали ее вперед. Всю Европу она пересекла на поезде, и из французского порта Бордо на пароходе пересекла Атлантический океан, чтобы через какое-то время увидеть с борта корабля гавань Буэнос-Айреса. Вряд ли она была провидицей, но ее рискованный шаг оказался спасительным. Уже скоро почти три миллиона ее земляков, польских евреев, будут уничтожены в нацистских гетто и лагерях смерти.
Гильермо Ноехович сегодня живет в Нью-Йорке и руководит организованным им аргентинско-бразильским ансамблем латинского джаза El Eco. Он учился в Беркли, затем в Нью-Йорке с бразильским ударником Дудукой да Фонсекой. Найденный им случайно в семейном доме в Буэнос-Айресе старый паспорт бабушки с фотографиями ее и отца музыканта, послужил толчком к долгой и кропотливой работе, венцом к которой стало появление альбома Puerto de Buenos Aires 1933 с сюитой Наеховича, навеянной вышеуказанными событиями.
Команда, работавшая над записью этого альбома, - настоящий интернационал. Рядом с Гильермо были его земляк, басист и со-продюсер Фернандо Уэрго, известный бразильский пианист Хелио Алвеш, итальянский саксофонист Марко Пиньятаро и его земляк, аккордеонист Роберто Кассан (к сожалению, умерший вскоре после записи альбома), лауреат Грэмми, американский джазовый трубач Брайан Линч и прекрасная вокалистка армянского происхождения Ким Назарян, одна из основательниц New York Voices, а также струнный квартет из живущих в Нью-Йорке музыкантов.
Стилистику сюиты из десяти треков (авторские сочинения Ноеховича плюс единственный кавер, Bebe Эрмето Паскуаля) определить в данном случае не сложно: латинский джаз, переплетенный с академической музыкой. Названия таких пьес, как Milonga Para Los Niños или Friday Night Mambo говорят сами за себя. Аккордеон Кассана вносит специфичные европейские нотки в общий саунд, особенно эффектно нагнетая печаль и безнадежность в такой композиции, как Europe 1933. Сюита построена, как воспоминание о путешествии бабушки и отца музыканта – тут есть и тревожное пересечение всего континента на поезде (динамичная пьеса Trains), и мучительные раздумья о будущем (The Unknown Road), и надежда на то, что все будет хорошо (The Possibility Of Change). Очень уместно, как в текстовом, так и в силлабическом варианте, вплетается в ткань музыки голос Ким Назарян. В целом новый проект Ноеховича, очень личный, поднимает общечеловеческие проблемы (мигранты и беженцы – боль нынешнего времени). Аргентинцу удалось создать подлинно волнующее произведение. © & (p) 2017 Zoho Music 10 tks / 68 mins (Helio Alves – p; Fernando Huergo – b; Kim Nazarian – voc, perc; Margo Pignataro – ts, ss; Bryan Lynch – tp; Guillermo Nojechowicz – dr, perc, voc; wih Franco Pinna – perc, Roberto Cassan – acc; Megumi Lewis, Ethan Wood – vi; Sarah Darling – viola; Leo Eguchi – cello;) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид Аускерн