Enzo Rocco / Ferdinando Farao - Fields

Творчество Энцо Рокко, известного итальянского джазового гитариста, играющего свободную импровизационную музыку, широко представлено на нашем сайте. Изучая рецензировавшиеся у нас работы Энцо и его дискографию в целом (весьма обширную: 14 альбомов), можно обнаружить, что любимые форматы итальянского гитариста – это трио и дуэты. Именно в таких составах он выступал на многочисленных фестивалях по всему миру и записывал свои лучшие альбомы – достаточно вспомнить проекты с Tubatrio, аргентинские и французские трио, дуэты с саксофонистами Карло Актисом Дато, Лолом Коксхиллом и Паоло Ледесма. Играл ранее Энцо Рокко и дуэты с ударными – я имею ввиду два трека из альбома 2000 года London Gigs со Стивом Ноублом и коллаборацию 2004 года с шотландским ударником Томом Банкрофтом. А вот с тех пор, если не ошибаюсь, таких эпизодов, по крайней мере, нашедших отражение в дискографии, я не нашел.
И вот – новый проект, где партнером Энцо стал его земляк, барабанщик Фердинандо Фарао. Имя его младшего брата, талантливого пианиста Антонио Фарао, играющего преимущественно мэйнстрим, можно найти в CD-обзорах на нашем сайте, а вот с Фердинандо раньше встречаться не доводилось, а жаль. Это очень известный драммер, бэнд-лидер и композитор, переигравший со множеством видных джазменов Европы и Америки и, пожалуй, более склонный к авангардному джазу, чем его брат. Их совместный с Энцо Рокко альбом был записан в декабре 2016 года в Кремоне, городе великих скрипичных мастеров. Он получил название Fields.
Не знаю, какие поля имели ввиду Энцо и Фердинандо. Возможно, речь идет о биополях, тех еще практически неизученных наукой тончайших взаимодействиях, которые обеспечивают полное взаимопонимание двух мастеров, играющих джаз свободной формы, на малопонятном простому смертному уровне. На первый взгляд, в композициях альбома гитара и ударные существуют сами по себе, каждый из музыкантов «гнет свою линию» независимо от коллеги. Но это далеко не так! Аритмичные брэйки Фердинандо теснейшим образом связаны с подчиненными своей внутренней логике пассажами Энцо. Это нелинейная связь, но она существует и работает, предоставляя музыкальным гурманам возможность насладиться и такими короткими эскизами, как двухминутная Fifty-fifty, и развернутыми полотнами, вроде финальной пьесы Les cloches. Партнер накладывает отпечаток на игру коллеги: в дуэтах с Карло Актис Дато стихия юмора отражается в игре Рокко, здесь в импровизациях Энцо я этого не услышал. Зато игра Энцо в Fields очень разнообразна. Чуть ли не в каждой пьесе он заставляет слушателя увидеть себя хоть чуть-чуть, но иным. Во Flout-off в диалог гитары и ударных вмешиваются конкретные звуки, а The Bow, самая, на мой взгляд, парадоксальная вещь альбома, выглядит так, будто Джимми Пейдж решил поиграть фри-джаз! Такая многоликость Энцо при неизменной поддержке его начинаний ударными делает каждую пьесу альбома очень интересной, в каждой вас будут ждать сюрпризы, и к финалу вы в полной мере сможете по достоинству оценить креативность, мастерство и творческую фантазию обоих музыкантов. © & (p) 2017 Enzo Rocco / Setola Di Maiale 11 tks / 49 mins (Enzo Rocco – g; Ferdinando Farao – dr;) Линк предоставил Enzo Rocco Леонид Аускерн