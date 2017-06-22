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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Elysian - Voyageur

стиль:
22.06.2017

Elysian - Voyageur
Elysian – проект канадского джазового басиста и композитора Данкена Хопкинса (р.1967). Собственно, родился он в Англии, в Ковентри, но когда он был еще ребенком, семья переехала в Канаду, и подлинно родным для Данкена стал город Сент-Катаринс в провинции Онтарио, у самого Ниагарского водопада. Хопкинс получил вначале экономическое образование, но затем тяга к музыке взяла свое, Данкен стал джазовым музыкантом, учился на родине и в США, играл со многими известными джазменами – Лестером Боуи, Уорреном Ваше, Дайаной Кролл, Кенни Уилером и другими. Много Хопкинс и путешествовал: выступал в Европе, Бразилии, США. В конце концов, он перебрался с семьей в Европу и сегодня живет в Бельгии.

Возможно, эта любовь к странствиям и послужила толчком к тому, что свой новый альбом Хопкинс назвал Voyageur. Это очень камерный джаз, где звучат только голос, фортепьяно и контрабас. Партнерами Данкена стали французская вокалистка Тьери Пиала и британский пианист Никки Айлис. Все композиции, за исключением традиционного американского спиричуэлла Wayfaring Stranger, написал сам Хопкинс. Безусловно, Voyageur – не из тех альбомов, которые лидируют в чартах и претендуют на лавры самых-самых. И музыка, и лирика Данкена глубоко интимны, обращены непосредственно к внимательному и сопереживающему слушателю. Тексты отдельных композиций носят философский характер: это и размышления о достоинствах, которые таят в себе разные этапы жизни человека (The Best Days of Your Life), и финальная эпитафия всем ушедшим музыкантам (When the Music Dies), и экзистенциальный блюз, навеянный нынешним местом жительства Данкена (A Belgian Blues). Бесспорно, низкий выразительный голос Тьери Пиала стал украшением этой программы. Французская вокалистка очень достойно справляется с самым разным материалом: у нее отличный скэт (Shadows in the Light), тонкое понимание латинского колорита (Escape to Madeira) и совершенно «черные» интонации в уже упомянутом спиричуэлле Wayfaring Stranger – лучшей, на мой вкус, композиции этого неброского, но весьма приятного альбома.

2017

10 tks / 54 mins

(Duncan Hopkins – b, perc; Thierry Peala – voc, vocal perc; Nikki Iles – p;)

Линк предоставлен RDX Promo

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Великобритания, Канада, Франция
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