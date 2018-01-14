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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Dominic Lash & Seth Cooke - Egregore

стиль:
14.01.2018

Dominic Lash & Seth Cooke - Egregore
Под самый конец 2017 года петербургский лейбл Intonema Records выпустил альбом британского авангардного дуэта из Бристоля. Доминик Лэш по своей основной музыкальной профессии – басист, в основном играет на контрабасе и бас-гитаре. Работал он с такими признанными мастерами британского авангарда, как Эван Паркер, Стив Рид, Джо Моррис. Он не только играет и сочиняет музыку в рамках собственного квартета и других проектов, но и пишет о ней. В данном проекте Лэш использует только электронику.Его партнер по данной работе Сет Кук работает звукорежиссером и играет на ударных. Он участвовал в группах Hunting Lodge и Defibrillators, является лидером некоторых собственных проектов и организует сольные перформансы, где использует в качестве перкуссии самые неожиданные предметы.

Свой совместный проект Доминик и Сет назвали Egregore. Этот термин требует хотя бы небольшого объяснения. Если верить определению Википедии, то «эгрегор» - это «ментальный конденсат», порождаемый мыслями и эмоциями группы (общности) людей и обретающий самостоятельное бытие; душа вещи (реликвии)». В этом смысле эгрегорами являются такие оказавшие сильнейшее влияние на историю человечества движения, как российский большевизм, итальянский фашизм, немецкий национал-социализм, а в наши дни – исламский радикализм. Понятие «эгрегор» используется в различных эзотерических учениях, особенно в теософии. Далее идти по этой зыбкой и ненадежной почве я не стану, а только, вслед за авторами пресс-релиза на сайте лейбла, повторю: «Эгрегор? Решайте сами после прослушивания!»

Давайте перейдем лучше непосредственно к музыке. Музыкой в привычном понимании работу Лэша и Кука назвать сложно. Это очень радикальный и очень минималистичный эксперимент, предназначенный, конечно же, не для широкой публики. Моя жена, «застукавшая» автора сих строк за прослушиванием альбома без наушников, эту музыку, мягко говоря, не поняла. Внешне звучашая почти час композиция воспринимается, как ровный и неизменный электронный шум. Крайне медленно, я бы сказал, чудовищно медленно, в этой «ровности» начинаешь чувствовать некие «изгибы», девиации, изменения. Говорят, растения, деревья в том числе, способны воспринимать человеческую музыку. В таком случае, живущие по паре тысяч лет секвойи и баобабы восприняли бы такое звучание, как энергичный и даже стремительный бит. Но для человеческого уха это задача неподъемная. Понять, войти в музыку Лэша и Кука, в этот, я бы сказал, апофеоз минимализма, можно только при помощи предельной сосредоточенности и внимания. Думаю, постоянные слушатели экспериментального авангарда, составляющего основу каталога Intonema Records, способны принять этот вызов.

© & (p) 2017 Intonema Records

1tk / 60 mins

(Dominic Lash – electronics; Seth Cooke – cymbals, microphones;)

Линк предоставлен Intonema Records

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
авангард
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