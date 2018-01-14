Dominic Lash & Seth Cooke - Egregore

Эллингтон – это Иоганн Себастьян джаза. Сколько бы времени не прошло со дня его смерти, все новые и новые джазовые музыканты обращаются к его творческому наследию и каждый раз обнаруживают в нем нечто свое, открывают нечто особое и, ...