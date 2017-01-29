Doug Monro & La Pompe Attack - The Harry Warren Songbook

Именины сердца для любителей традиционного свингового джаза – а заодно трибьют яркой фигуре американской музыки и голливудского кино классического периода – а заодно живое свидетельство неразрывной связи поколений. Впрочем, обо всем по порядку.
Харри Уоррен (1893 – 1981) – американский композитор итальянского происхождения (его настоящее имя – Сальваторе Антонио Гуаранья), ставший первым в американской истории автором, который писал музыку исключительно для кино. Он сочинил такие известные каждому мелодии, как Chattanooga Choo Choo, Serenade In Blue или Jeepers Creepers. Всего на его счету более восьмисот песен для разных голливудских лент, большинство из которых он написал в содружестве с Элом Дубиным или Маком Гордоном. Три из них, включая Lullaby Of Broadway, приносили Уоррену премии Оскар. Все вышеуказанные композиции в инструментальных версиях вы найдете в представляемом сегодня альбоме, который увидит свет 1 марта 2017 года.
Организатором этого трибьюта, душой и создателем проекта The Harry Warren Songbook, стал известный американский гитарист Дуг Монро, являющийся внучатым племянником Харри Уоррена. Дуг, сам уже ветеран американской джазовой сцены, никогда не встречался с Уорреном, но много слышал о нем в семье. В своей жизни Монро работал с самыми разными музыкантами – Д-ром Джоном, Майклом Брекером, Д-ром Лонни Смитом, играл латинский джаз, бугалу, цыганский джаз. Свой первый альбом он выпустил еще в 1987 году, а альбом The Harry Warren Songbook стал уже пятнадцатым в его дискографии. Несколько сессий, в ходе которых создавался этот альбом, прошли летом 2016 года в Нью-Йорке. В его программу Дуг включил почти все самые знаменитые мелодии Уоррена, написанные в 30-х – 40-х годах прошлого века (лишь Nagasaki относится к чуть более раннему периоду, ее Уоррен сочинил в 1928 году), а также две собственные темы – посвящения: Blues For Harry и You Again.
В приведенных ниже данных по диску присутствует большая группа гитаристов, а также два басиста и два скрипача. Но это связано лишь с тем, что в разных сессиях участвовали разные люди. Как правило, каждую пьесу записывал квартет или квинтет музыкантов, где к Монро присоединялись еще два гитариста и басист, в нескольких треках присутствует и скрипка. Именно они вызывают естественные ассоциации с музыкой знаменитого французского Quintette du Hot Club de France с гитаристом Джанго Рейнхардтом и скрипачом Стефано Граппелли, работавшего в те же годы, когда и Уоррен писал свои лучшие мелодии. Это одна из вершин свинговой эры, и Монро, Вик Юрис и другие прекрасные гитаристы традиционного стиля, конечно, находятся под обаянием этой музыки и прекрасно воссоздают атмосферу того времени в рамках The Harry Warren Songbook. И сегодня Chattanooga Choo Choo, Forty Second Street или Boulevard of Broken Dreams звучат прекрасно, а финальная At Last – еще и романтично. Словом, достойный трибьют. Рекомендую!
© & (p) 2017 GotMusic Records
16 tks / 64 mins
(Doug Monro, Howard Alden, Vinny Raniolo, Vic Juris, Ernesto Pugliese, Ted Gottsegen – g; Matt Dwonszyk, Michael Goetz – b; Andrei Matorin, Howie Bujese – vi;)
Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид Аускерн