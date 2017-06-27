Dusan Jevtovic - No Answer

Лейбл MoonJune Records и его шеф Леонардо Павкович наряду с другими достоинствами особо симпатичен тем, что круг музыкантов, входящих в его орбиту, не просто обширен, но еще и силен постоянно возникающими внутренними связями между музыкантами, приводящими ко все новым и новым интересным коллаборациям. Характерный пример тому – новый альбом гитариста Душана Евтовича No Answer. Барселонский серб объединился в этом проекте с лондонским израильтянином, барабанщиком Асафом Сиркисом, а третьим участником записи стал еще один серб, но уже из Белграда, клавишник Васил Хаджиманов, сын известного македонского певца.
Евтович вроде бы неплохо знаком нашим постоянным читателям, как по своим альбомам в качестве лидера, так и по другим проектам с его участием, изданным MoonJune Records. Приступая к прослушиванию No Answer, я ожидал услышать привычного Евтовича, гитариста, условно говоря, хендриксовского направления, впечатляющего мощной энергетикой и широким использованием различных гитарных эффектов, а в формате данного трио (без басиста!) – некую новую вариацию того, что принято называть power trio. Зная универсализм Сиркиса по многочисленным альбомам с его участием, не сомневался я также и в том, что этот барабанщик сможет достойно вписаться в такой состав. И только Хаджиманов, которого ранее слушать не доводилось, представлял некую загадку.
Собственно говоря, стартовая композиция Al Aire – Soko Bira полностью авторского альбома Евтовича, прозвучала в основном именно в таком русле. Правда, стартовала она с почти трехминутного нежного, прозрачного соло клавишных, сменившегося контрастным динамичным гитарным фейерверком, характерным для игры Евтовича. Финал пьесы был вновь отдан Хаджиманову. Но вот в дальнейшем характер композиций Душана изменился кардинально, а его игра стала напоминать симпатичную смесь импровизационной джазовой тонкости а-ля Джон Аберкромби с технической виртуозностью а-ля Стив Вай. Такого Евтовича в таком объеме я ранее не слышал. Уже вторая пьеса Frusci по стилистике близка к среднего темпа прог-року, в Yo Sin Mi трудно забыть красивый, неторопливый диалог лидера с Хаджимановым, а в титульной композиции лиричную тему Евтович уводит звуком своей гитары в прямо-таки заоблачные выси при безукоризненной поддержке своих партнеров. Очень сильное впечатление оставила и композиция Prayer – действительно настоящая исступленная молитва без слов. Трудно пероценить роль Васила Хаджиманова, который внес очень большой вклад в общий саунд трио, - это очень тонкий и отлично чувствующий партнеров музыкант. Как всегда, на высоте был и Асаф Сиркис, вдобавок отметившийся и развернутым соло в El Oro, многоплановой пьесе с легким ориентальным уклоном. Но главные комплименты приберегу все же для лидера трио, представшего в этом альбоме в совершенно новом и интересном облике, который можно оценить, зайдя в Сеть по этому адресу: https://dusanjevtovic-moonjune.bandcamp.com/album/no-answer
. © & (p) 2017 MoonJune Music & Dusan Jevtovic 9 tks / 57 mins (Dusan Jevtovic - g; Vasil Hadzimanov – ac. p, Fender Rhodes, Mini Moog ; Asaf Sirkis – dr;) Линк предоставлен MoonJune Records Леонид Аускерн