Matt Holman - The Tenth Muse

Это начинает казаться тенденцией. Уже второй раз в этом году я встречаюсь с альбомом, где толчком для создания музыки послужили литературные тексты, причем восходящие к седой старине. В январе это был альбом Дэйва Солджера The Eighth Hour of Amduat, основанный на древнеегипетских текстах, а сейчас трубач из Нью-Йорка Мэтт Холмэн альбомом The Tenth Muse приглашает всех в античную Грецию. «Десятая муза» - так называл поэтессу с острова Лесбос Сапфо философ Платон. Лирика Сапфо, сохранившаяся лишь фрагментарно (около 170 отрывков и одно стихотворение целиком), считается выдающимся образцом поэзии. Ее главная тема – любовь, причем, в социо-культурных реалиях своего времени, без различия пола. Холмэна познакомила с поэзией Сапфо жена, и музыкант практически сразу попал под обаяние этих древних стихов.
Мэтт считается одним из самых ярких молодых джазовых трубачей и композиторов своего поколения. Он играл со многими знаменитыми коллегами, включая, скажем Фреда Херша или Джона Холленбека, собрал уже солидную коллекцию наград на престижных конкурсах исполнителей и композиторов. Увлекшись творчеством Сапфо, Холмэн отобрал 16 фрагментов из творческого наслекдия Сапфо и сочинил большую программу, в которой каждому фрагменту посвящена своя музыкальная тема. Впервые он показал ее в сентябре 2013 года на Фестивале новой музыки для трубы (FONT), который проводит один из лидеров мирового джаза в этом классе инструментов Дэйв Дуглас. 7 апреля 2017 года The Tenth Muse увидит свет на лейбле New Focus Recordings.
Альбом записан квартетом музыкантов. Казалось бы, стандартный формат для джаза, но Холмэн подошел к подбору своего ансамбля весьма нетрадиционно. Ему не понадобились ни ударные, ни контрабас. В качестве второго духовика он пригласил кларнетиста и флейтиста Сэма Садигурского, а дополнили квартет пианист Бобби Эйви и вибрафонист Крис Дингмэн. Весьма рафинированная звуковая палитра! Импровизационная составляющая присутствует в программе, но преимущественно музыканты исполняют заранее расписанную музыку. Здесь немало очень ярких моментов. Мне, к примеру, очень понравились fragment 147 c мастерским соло самого Холмэна и словно излучающий радость fragment 168b (названиями отдельных частей программы послужили принятые в литературоведении обозначения сохранившихся отрывков стихов Сапфо. Кстати, все они приведены в буклете к альбомуна языке оригинала и в английском переводе). Каждый из участников квартета получил и по одной сольной части. Если попытаться как-то стилистически определить работу Мэтта Холмэна, то мне она показалась более близкой к современной академической музыке, но современный новый джаз может быть и таким необычным, что отнюдь не уменьшает интереса к этой в высшей степени оригинальной работе. © & (p) 2017 New Focus Recordings
16 tks / 67 mins
(Matt Holman - tp; Chris Dingman - vibe; Bobby Avey - p; Sam Sadigursky – cl, fl;)
Линк предоставлен Lydia Liebman PromotionsЛеонид Аускерн