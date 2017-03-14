Matt Holman - The Tenth Muse

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Matt Holman - The Tenth Muse

стиль:
14.03.2017

Matt Holman - The Tenth Muse
Это начинает казаться тенденцией. Уже второй раз в этом году я встречаюсь с альбомом, где толчком для создания музыки послужили литературные тексты, причем восходящие к седой старине. В январе это был альбом Дэйва Солджера The Eighth Hour of Amduat, основанный на древнеегипетских текстах, а сейчас трубач из Нью-Йорка Мэтт Холмэн альбомом The Tenth Muse приглашает всех в античную Грецию. «Десятая муза» - так называл поэтессу с острова Лесбос Сапфо философ Платон. Лирика Сапфо, сохранившаяся лишь фрагментарно (около 170 отрывков и одно стихотворение целиком), считается выдающимся образцом поэзии. Ее главная тема – любовь, причем, в социо-культурных реалиях своего времени, без различия пола. Холмэна познакомила с поэзией Сапфо жена, и музыкант практически сразу попал под обаяние этих древних стихов.

Мэтт считается одним из самых ярких молодых джазовых трубачей и композиторов своего поколения. Он играл со многими знаменитыми коллегами, включая, скажем Фреда Херша или Джона Холленбека, собрал уже солидную коллекцию наград на престижных конкурсах исполнителей и композиторов. Увлекшись творчеством Сапфо, Холмэн отобрал 16 фрагментов из творческого наслекдия Сапфо и сочинил большую программу, в которой каждому фрагменту посвящена своя музыкальная тема. Впервые он показал ее в сентябре 2013 года на Фестивале новой музыки для трубы (FONT), который проводит один из лидеров мирового джаза в этом классе инструментов Дэйв Дуглас. 7 апреля 2017 года The Tenth Muse увидит свет на лейбле New Focus Recordings.

Альбом записан квартетом музыкантов. Казалось бы, стандартный формат для джаза, но Холмэн подошел к подбору своего ансамбля весьма нетрадиционно. Ему не понадобились ни ударные, ни контрабас. В качестве второго духовика он пригласил кларнетиста и флейтиста Сэма Садигурского, а дополнили квартет пианист Бобби Эйви и вибрафонист Крис Дингмэн. Весьма рафинированная звуковая палитра! Импровизационная составляющая присутствует в программе, но преимущественно музыканты исполняют заранее расписанную музыку. Здесь немало очень ярких моментов. Мне, к примеру, очень понравились fragment 147 c мастерским соло самого Холмэна и словно излучающий радость fragment 168b (названиями отдельных частей программы послужили принятые в литературоведении обозначения сохранившихся отрывков стихов Сапфо. Кстати, все они приведены в буклете к альбомуна языке оригинала и в английском переводе). Каждый из участников квартета получил и по одной сольной части. Если попытаться как-то стилистически определить работу Мэтта Холмэна, то мне она показалась более близкой к современной академической музыке, но современный новый джаз может быть и таким необычным, что отнюдь не уменьшает интереса к этой в высшей степени оригинальной работе.

© & (p) 2017 New Focus Recordings
16 tks / 67 mins
(Matt Holman - tp; Chris Dingman - vibe; Bobby Avey - p; Sam Sadigursky – cl, fl;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
авангард, академическая музыка
страна
США
Расскажи друзьям:

Еще из раздела издано в 2017 г.
Jimmy Scott - I Go Back Home Jo Ann Daugherty - Bring Joy Jü - Summa Knyaz Mishkin + V.Siamashka & Co - Improvisatorium
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com