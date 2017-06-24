Markus Reuter - Falling For Ascension

Немецкого гитариста Маркуса Ройтера доводилось слышать неоднократно: в альбомах трио Stick Men с Тони Левиным и Патом Мастелотто, в квартете с Уингфилдом, Стави и Сиркисом (все эти обзоры можно найти а сайте), но Falling For Ascension – первый для меня альбом (при том, что дискография этого музыканта весьма обширна), где Ройтер единолично выступает в качестве лидера и композитора, что дает повод рассказать о нем несколько подробнее.
Маркус Ройтер родился в Липштадте в 1972 году. Музыкой начал заниматься с самого раннего детства, вначале как пианист, а затем как гитарист классического стиля. Круг музыкальных интересов (и глубоких профессиональных знаний) необычайно широк: академическая музыка, прог-рок, импровизационная музыка, разнообразная этника, электронная музыка. Как гитарист испытал сильное влияние Роберта Фриппа, у которого некоторое время учился. В духовном плане – последователь философии Георгия Гюрджиева. Себя считает в первую очередь композитором, автор многочисленных сочинений разного стиля. Выступал и записывался с очень многими исполнителями, часть его проектов упомянута в начале этого текста. Играл на разных гитарных гибридных инструментах в технике тэппинга, ныне играет на тач-гитарах собственного изобретения и, кстати, является обладателем авторского права на гитары этого наименования.
В альбоме Falling For Ascension, записанном за один день в апреле 2014 года в студии Высшей школы искусств в Берне, партнерами Маркуса выступают немецкий электронщик Тобиас Ребер и музыканты швейцарского минималистского квартета SONAR. Пикантность этого проекта заключается в том, что автор всех композиций 70-минутного альбома - … подросток 13 – 15 лет! Именно столько было Маркусу в 1985 – 87 годах, когда он сочинил эти темы. Все композиции представлены в виде модулей, расписанных в серийной додекафонной технике. Каждый из исполнителей приобретает свободу импровизации внутри модуля, выбирая время для перехода к следующему этапу. В результате и Conditions I – VI, и, особенно, финальная 22-хминутная пьеса Unconditional приобрели в строго регулярном монотонном ритме медитативные свойства, способные погрузить слушателя в настоящий транс! Добавьте к этому активное использование электроники, и вы получите удивительно яркий проект, сочетающий в себе свойства академического авангарда и импровизационной музыки. Его достоинства стоит оценить самому. Для меня же Falling For Ascension стал одним из самых интересных альбомов этого года. © & (p) 2017 Ronin Rhythm Records 7 tks / 70 mins (Markus Reuter - touch g U8, soundscapes; Tobias Reber - live electronics; Stephan Thelen, Bernhard Wagner - g; Christian Kuntner – bass g; Manuel Pasquinelli – dr;) Линк предоставлен Iapetus Media Леонид Аускерн