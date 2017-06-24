Markus Reuter - Falling For Ascension

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Markus Reuter - Falling For Ascension

стиль:
24.06.2017

Markus Reuter - Falling For Ascension
Немецкого гитариста Маркуса Ройтера доводилось слышать неоднократно: в альбомах трио Stick Men с Тони Левиным и Патом Мастелотто, в квартете с Уингфилдом, Стави и Сиркисом (все эти обзоры можно найти а сайте), но Falling For Ascension – первый для меня альбом (при том, что дискография этого музыканта весьма обширна), где Ройтер единолично выступает в качестве лидера и композитора, что дает повод рассказать о нем несколько подробнее.

Маркус Ройтер родился в Липштадте в 1972 году. Музыкой начал заниматься с самого раннего детства, вначале как пианист, а затем как гитарист классического стиля. Круг музыкальных интересов (и глубоких профессиональных знаний) необычайно широк: академическая музыка, прог-рок, импровизационная музыка, разнообразная этника, электронная музыка. Как гитарист испытал сильное влияние Роберта Фриппа, у которого некоторое время учился. В духовном плане – последователь философии Георгия Гюрджиева. Себя считает в первую очередь композитором, автор многочисленных сочинений разного стиля. Выступал и записывался с очень многими исполнителями, часть его проектов упомянута в начале этого текста. Играл на разных гитарных гибридных инструментах в технике тэппинга, ныне играет на тач-гитарах собственного изобретения и, кстати, является обладателем авторского права на гитары этого наименования.

В альбоме Falling For Ascension, записанном за один день в апреле 2014 года в студии Высшей школы искусств в Берне, партнерами Маркуса выступают немецкий электронщик Тобиас Ребер и музыканты швейцарского минималистского квартета SONAR. Пикантность этого проекта заключается в том, что автор всех композиций 70-минутного альбома - … подросток 13 – 15 лет! Именно столько было Маркусу в 1985 – 87 годах, когда он сочинил эти темы. Все композиции представлены в виде модулей, расписанных в серийной додекафонной технике. Каждый из исполнителей приобретает свободу импровизации внутри модуля, выбирая время для перехода к следующему этапу. В результате и Conditions I – VI, и, особенно, финальная 22-хминутная пьеса Unconditional приобрели в строго регулярном монотонном ритме медитативные свойства, способные погрузить слушателя в настоящий транс! Добавьте к этому активное использование электроники, и вы получите удивительно яркий проект, сочетающий в себе свойства академического авангарда и импровизационной музыки. Его достоинства стоит оценить самому. Для меня же Falling For Ascension стал одним из самых интересных альбомов этого года.

© & (p) 2017 Ronin Rhythm Records

7 tks / 70 mins

(Markus Reuter - touch g U8, soundscapes; Tobias Reber - live electronics; Stephan Thelen, Bernhard Wagner - g; Christian Kuntner – bass g; Manuel Pasquinelli – dr;)

Линк предоставлен Iapetus Media

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
авангард, академическая музыка
страна
Германия, Швейцария
Расскажи друзьям:

Еще из раздела издано в 2017 г.
Alex Wintz - Life Cycle Antonella Chionna meets Pat Battstone - Rylesonable Art Fristoe Trio - Double Down B.J. Jansen - Common Ground
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com