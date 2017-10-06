The Security Project - Contact

Как для некоторых поклонников Pink Floyd группа кончилась с уходом Сида Барретта, так и для некоторых поклонников Genesis нет группы без Питера Гэбриэла. Только, в отличие от Барретта, Гэбриэл выстроил блестящую сольную карьеру и стал одним из самых выдающихся представителей рок-музыки в целом (не только прог-рока) и активных промотеров world music. Свидетельством его огромной популярности является и неизменно полные залы, которые собирает на своих концертах группа The Security Project.
В принципе, The Security Project – это кавер-бэнд, но не совсем обычный. Играя музыку Гэбриэла, ансамбль широко применяет новые аранжировки и вводит свои элементы, сохраняя основные линии оригинала. В основном он исполняет композиции из ранних альбомов Гэбриэла (первых четырех), да и назван в честь двадцать пятой годовщины со дня выхода гэбриэловского альбома Security. Именно тогда, в 2012 году и возник The Security Project. Его образовали опытнейший ударник Джерри Маротта, десять лет гастролировавший вместе с Гэбриэлом и игравший в тех самых первых четырех альбомах английского музыканта, тач-гитарист из Сиэттла Трей Ганн, бывший участник King Crimson и основатель компании 7d Media, издающей альбомы The Security Project, клавишник Дэвид Джеймисон, работающий также в трибьют-бэнде Pink Floyd под названием Beyond The Wall и британский гитарист Майкл Коцци, игравший ранее в группе Shriekback и живущий сейчас, как и Ганн, в Сиэттле. С 2016 года к The Security Project присоединилась американская вокалистка Хэппи Роудс, обладательница редкого по диапазону четырехоктавного голоса. С тех пор в репертуаре коллектива появились также песни другого выдающегося музыканта из Великобритании – певицы и композитора Кейт Буш.
Новый альбом The Security Project под названием Contact – это сборник концертных записей выступлений коллектива во время туров по США и Японии. Он выходит в ноябре 2017 года, когда The Security Project совершает новый большой американский тур в поддержку Contact. Одиннадцать композиций альбома должны порадовать любителей классического прог-рока. © 2017 7d Media 11 tks / 57 mins (Happy Rhodes - lead voice; Jerry Marotta - dr, voc; Trey Gunn - touch g, voc; David Jameson - keyb, Eigenharp; Michael Cozzi – g, voc;) Линк предоставлен MoonJune Records Леонид Аускерн