The Security Project - Contact

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2017 г.

The Security Project - Contact

стиль:
06.10.2017

The Security Project - Contact
Как для некоторых поклонников Pink Floyd группа кончилась с уходом Сида Барретта, так и для некоторых поклонников Genesis нет группы без Питера Гэбриэла. Только, в отличие от Барретта, Гэбриэл выстроил блестящую сольную карьеру и стал одним из самых выдающихся представителей рок-музыки в целом (не только прог-рока) и активных промотеров world music. Свидетельством его огромной популярности является и неизменно полные залы, которые собирает на своих концертах группа The Security Project.

В принципе, The Security Project – это кавер-бэнд, но не совсем обычный. Играя музыку Гэбриэла, ансамбль широко применяет новые аранжировки и вводит свои элементы, сохраняя основные линии оригинала. В основном он исполняет композиции из ранних альбомов Гэбриэла (первых четырех), да и назван в честь двадцать пятой годовщины со дня выхода гэбриэловского альбома Security. Именно тогда, в 2012 году и возник The Security Project. Его образовали опытнейший ударник Джерри Маротта, десять лет гастролировавший вместе с Гэбриэлом и игравший в тех самых первых четырех альбомах английского музыканта, тач-гитарист из Сиэттла Трей Ганн, бывший участник King Crimson и основатель компании 7d Media, издающей альбомы The Security Project, клавишник Дэвид Джеймисон, работающий также в трибьют-бэнде Pink Floyd под названием Beyond The Wall и британский гитарист Майкл Коцци, игравший ранее в группе Shriekback и живущий сейчас, как и Ганн, в Сиэттле. С 2016 года к The Security Project присоединилась американская вокалистка Хэппи Роудс, обладательница редкого по диапазону четырехоктавного голоса. С тех пор в репертуаре коллектива появились также песни другого выдающегося музыканта из Великобритании – певицы и композитора Кейт Буш.

Новый альбом The Security Project под названием Contact – это сборник концертных записей выступлений коллектива во время туров по США и Японии. Он выходит в ноябре 2017 года, когда The Security Project совершает новый большой американский тур в поддержку Contact. Одиннадцать композиций альбома должны порадовать любителей классического прог-рока.

© 2017 7d Media

11 tks / 57 mins

(Happy Rhodes - lead voice; Jerry Marotta - dr, voc; Trey Gunn - touch g, voc; David Jameson - keyb, Eigenharp; Michael Cozzi – g, voc;)

Линк предоставлен MoonJune Records

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
прог-рок
страна
Великобритания, США
Расскажи друзьям:

Еще из раздела издано в 2017 г.
Buben / Naruszewicz / Baisan - Enighet Ensamhet Carol Morgan - Post Cool Vol. 1 Chris McCarthy - Sonder Chris Pasin and Friends - Baby It’s Cold Outside
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com