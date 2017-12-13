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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

The Sleigh Shakers - Santa Claus

стиль:
13.12.2017

The Sleigh Shakers - Santa Claus
Да что мы все о серьезном! Пора и расслабиться – ведь уже на носу рождественские и новогодние праздники! Голландская группа The Sleigh Shakers может в этом неплохо пособить. Парни из Амстердама играют блюз. В принципе, таких команд в Европе, не говоря уже о родине блюза, множество. Но The Sleigh Shakers сумели найти свою уникальную нишу, напрямую связанную с Рождеством. Уже в прошлом году они выдали к празднику сингл с замечательным каламбурным названием Jingle Hell. Традиционную рождественскую мелодию Jingle Bell знают все, а вот Jingle Hell стоит поискать на просторах Сети, чтобы оценить юмор The Sleigh Shakers. Сьеф Хурдеман и его команда развеевают сентиментально-слащавый рождественский флер и добавляют к праздникам изрядную долю перца.

Традиция продолжена и в этом году: амстердамская компания TCBYML выпустила на сей раз уже EP группы с тремя песнями, главным героем которых стал Санта Клаус. Вместо стандартного добряка с подарками Санта здесь приобретает совершенно несвойственные его образу черты. Например, в Santa Claus Is The Boss (This Christmas) именно на него возлагается ответственность за все несбывшиеся мечты, а в классическом южном блюзе от Элберта Кинга Santa Claus Wants Some Christmas Lovin’ Санта не может дождаться, пока все дети улягутся спать, чтобы предаться плотским радостям. Сочный блюз и веселый беззлобный стеб – на мой вкус, отличный презент на Рождество. И меня совсем не удивляет, что он пришел из Амстердама, города, который заслуженно считается самым свободомысляшим и свобододействующим в Европе!

© 2017 TCBYML

3 tks / 8 mins

(Sjef Huurdeman – lead voc, harp; Martin Huurdeman – g, voc; Arno Koel – b; Paul C. Pollmann – dr; Sgt Santajan – voc;)

Линк предоставлен TCBYML

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Нидерланды
музыкальный стиль
блюз Дельты, современный блюз
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