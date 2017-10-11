Weird Turn Pro - The repeatedly answered question

В списке тех, кто оказал влияние на Weird Turn Pro на страничке ансамбля в социальных сетях можно увидеть имена Стивена Райха и Орнетта Коулмэна, Уэйна Шортера и Телониуса Монка, а также одно имя из мира литературы - Хантер С.Томпсон. Именно этому неординарному журналисту и писателю, рассматривавшему собственную жизнь, как своеобразный спектакль и самолично отрежиссировавшему финал этого спектакля, Weird Turn Pro обязаны своим названием. Как и Томпсон, музыканты из Сисайда, Нью-Хэмпшир считают одинаково важными и хаос, и организованный процесс, поэтому их музыка, читаем на той же страничке, одновременно напоминает струйку воды, упорно, тысячелетиями, размывающую гранит и мгновенную вспышку яркого пламени.
Главным идеологом коллектива и его создателем является пианист и клавишник Майк Эффенбергер. Это не первый его проект, и Weird Turn Pro он создавал в первую очередь для продвижения музыки собственного сочинения. Альбом The repeatedly answered question вошел в дискографию ансамбля 1 октября 2017 года. Weird Turn Pro представляет из себя секстет с тремя духовиками и ритм-группой, что является делением весьма условным. Дело в том, что музыка, которую исповедует Майк, - это весьма изысканная смесь академического минимализма с новоджазовой импровизацией - и здесь нет лидера и сайдменов. Одиннадцать композиций из двенадцати в The repeatedly answered question сочинил сам Эффенбергер, и единственный кавер, старый стандарт Хоуги Кармайкла I Get Along Without You Very Well (Except Sometimes) интерпретирован в том же ключе.
Знакомство с музыкой Weird Turn Pro началось, естественно, со стартовой пьесы, A Cloud From Above, показавшейся мне неким фриджазовым псалмом. Последующие треки показали, что для эстетики группы вообще характерны длинные медленные партии духовых, порой играющих в унисон, порой расходящимися линиями, на фоне самостоятельно импровизирующих баса и ударных, причем клавиши лидера играют роль своеобразного модератора, соединяющего саунд в единое целое. Впрочем, уже в следующей композиции Quilt именно Эффенбергер и басист Роб Джерри своим диалогом дают старт дальнейшему развитию пьесы. Сильное впечатление оставила композиция Wide Open, где остинатная короткая тема, которую играет Эффенбергер служит бэкграундом для партии духовых, сопровождаемой некими конкретными звуками. В целом музыка Weird Turn Prо показалась весьма «высоколобой», предназначенной для подготовленного (и внимательного!) слушателя с определенным интеллектуальным уровнем. Не уверен в коммерческом потенциале музыки Эффенбергера, но свой круг слушателей, которые оценят и свежесть идей, и мастерство исполнения у Weird Turn Pro, безусловно, будет. © 2017 12 tks / 73 mins (Mike Effenberger – keyb; Rob Gerry – b; Mike Walsh – dr; Matt Langley – reeds; Chris Gagne – tb; Chris Klaxton – tp;) Линк предоставил Mike Effenberger Леонид Аускерн