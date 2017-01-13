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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Wingfield / Reuter / Stavi / Sirkis - The Stone House

стиль:
13.01.2017

Wingfield / Reuter / Stavi / Sirkis - The Stone House
Все четыре имени на обложке альбома The Stone House должны быть знакомы нашим постоянным читателям. Все четверо музыкантов входят в орбиту нью-йоркского лейбла MoonJune Records, руководимого Леонардо Павковичем. Он, кстати был и со-продюсером данного проекта. Британский гитарист Марк Уингфилд уже выпускал на MoonJune в 2015 году альбом Proof of Light. Его коллега по инструменту, немецкий музыкант Маркус Ройтер, входит в состав группы Stick Men, где, как и в данном проекте, играет на восьмиструнном инструменте собственной конструкции, базовую модель которого он разработал еще в начале нулевых годов. Англо-израильская ритм-группа Стави – Сиркис часто работает вместе: Ярон Стави играет на безладовой бас-гитаре, а Асаф Сиркис – на ударных. Вместе они играли и в вышеупомянутом альбоме Уингфилда, оба участвовали и в целом ряде других проектов, освещавшихся нашим сайтом.

Все вместе они собрались 19 февраля в студии La Casa Murada в деревушке Баньерес дель Пенедес в Каталонии, где и отыграли без всяких репетиций и без какого-либо предварительно сочиненного нотного материала полностью импровизационный студийный концерт, который, после соответствующего микширования и мастеринга, выполненного уже в Англии Марком Уингфилдом в конце лета – начале осени того же года, превратился в альбом The Stone House. Альбом увидит свет 19 февраля 2017 года. Такова внешняя событийная канва этого проекта.

Внутренняя же интрига альбома строится на почти магическом взаимодействии лвух первоклассных гитаристов при активной поддержке ритм-группы. Длинные композиции альбома (в час звучания вместилось только шесть импровизационных пьес) полны ювелирных гитарных соло и захватывающих диалогов, сочных басовых вставок и полиритмических узоров ударных. Практически во всех пьесах на первый план выходит скорее атмосфера, чем драйв, может быть, за исключением несколько более жесткой Silver. По стилистике эту работу я бы определил, как высокоинтеллектуальный прог-рок с элементами фьюжн. Он вызывает тем большее уважение, если не забывать, что вся музыка The Stone House импровизационна. Уингфилд и Ройтер поднимают исполнительское мастерство гитариста на какой-то космический уровень, при этом оба музыканта не боятся идти новыми путями, и далеки от стандартных гитарных клише. Игра же Стави и Сиркиса очень красноречиво объясняет высокую востребованность обоих музыкантов в самых разных проектах.

The Stone House – один из первых релизов MoonJune Records в новом году. Если таково начало, то остается с нетерпением ждать продолжения от этого как всегда весьма креативного лейбла.

© & (p) 2017 WRSS / MoonJune Music
6 tks / 60 mins
(Mark Wingfield – g; Markus Reuter - TouchGuitars® AU8; Yaron Stavi – fretless bass g; Asaf Sirkis – dr;)
Линк предоставлен MoonJune Records

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
прог-рок, фьюжн
страна
Великобритания, Германия, Израиль
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