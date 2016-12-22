Mike Casey - The Sound of Surprise: Live at the Side Door

Еще один фонографический дебют, но за этого дебютанта я отдал бы парочку вполне себе матерых джазовых волков. Майк Кейси, молодой саксофонист из Хартфорда, Коннектикут, взял за живое своим великолепным, сочным звуком, как на альте, так и на теноре, истинно джазовым драйвом всей программы The Sound of Surprise: Live at the Side Door, как назван его первый альбом. Вот уж действительно Surprisе, и при этом очень приятный! Сказанное можно отнести и к звучанию его трио в целом: барабанщик Кори Гарсиа и басист Мэтт Двоншык (судя по фамилиям – один латинского, а другой – польского происхождения) также играют весьма достойно.
Все трое работают вместе уже не первый год, они – однокашники, выпускники Института джаза имени Джеки МакЛина при музыкальной школе Хартт Хартфордского университета. Кейси музыкой увлекся с детства, родители его в этом поддерживали. Правда, Майк поначалу мечтал о карьере ударника, но мать осторожно заметила, что это несколько шумная профессия. Тогда сын остановился на саксофоне, о чем, думаю, сегодня не жалеет. Любимцами и образцами для подражания у Кейси стали также саксофонисты: Роллинс, Колтрейн, Паркер. Особое место в этом ряду принадлежит Сонни Роллинсу: именно его вариант саксофонного трио без фортепьяно Кейси принял на вооружение, организуя собственный ансамбль.
Надо упомянуть, что Майк, несмотря на молодой возраст, успел уже довольно много: играл, к примеру с Чарли Толливером и Брэнди Янгером, участвовал в престижной программе Betty Carter Jazz Ahead в Кеннеди-Центре в Вашингтоне, выходил на сцены таких известных нью-йоркских клубов, как Минтонс и Смоллс. Свою первую программу он записывал также в джазовом клубе, уже известном далеко за пределами Коннектикута, хотя еще и не таком знаменитом: Side Door в Олд Лайме. Для превращения этой концертной записи в альбом Майк Кейси провел энергичную краудфандинговую кампанию, собрав всего лишь за месяц даже больше денег, чем требовалось. И вот – результат, который появится в открытой продаже в феврале 17-го.
Семь треков: вкуснейшая версия Turnaround Орнетта Коулмена в аранжировке Кейси, большая, десятиминутная версия Little Melonae того самого Джеки МакЛина, в институте имени которого постигали тайны джаза все трое исполнителей, нетривиальный вариант известнейшего Mack The Knife Курта Вайля, и, наверное, лучшая вещь диска – Miles Mode Колтрейна: на эти шесть с половиной минут у меня просто перехватило дыхание. Это о каверах. Но есть в альбоме и собственные пьесы музыкантов: одну сочинил Гарсиа, две – лидер трио, Майк Кейси. Особенно отмечу его композицию с экзотическим названием Dagobah. Поклонники «Звездных войн», конечно, сразу вспомнят планету, где укрывался великий вождь джедаев Йода. Сочиняя эту музыку вскоре после окончания университета, Кейси именно так решил охарактеризовать свой Институт джаза имени Джеки МакЛина, имея ввиду мудрость и мастерство тамошних преподавателей. Красивый жест. А что до Института – там, похоже, действительно работают неплохие джедаи – если судить по Майку Кейси и его коллегам! © 2017 Mike Casey
7 tks / 53 mins
(Mike Casey – as, ts; Corey Garcia – dr; Matt Dwonszyk – b;)
Линк предоставлен Lydia Liebman PromotionsЛеонид Аускерн