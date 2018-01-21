The Levin Brothers - Special Delivery

Уже много лет братья из Бостона, Массачусетс Пит и Тони Левины являются стабильными поставщиками новостей для музыкальной прессы. Хотя оба достигли, выражаясь политкорректно, весьма зрелого возраста, их вызывающая восхищение творческая активность не спадает. Самое любопытное, что творческие пути обоих братьев много десятилетий практически не пересекались, а вот собственным путем каждый прошел очень далеко. Старший, пианист Пит Левин, закончил известную школу Джульярд в Нью-Йорке и работал в дальнейшем преимущественно с джазовыми исполнителями самого высокого ранга, а также со столь же статусными поп-музыкантами. В его послужном списке – сотрудничество с Гилом Эвансом и Чарли Мингусом, Джимми Джуффри и Жако Пасториусом, Дэвидом Сэнборном и Ленни Уайтом, Анни Леннокс и Полом Саймоном и девять альбомов в личной дискографии. Младший, басист Тони Левин, учился в не менее престижном заведении – школе Истмэн, а затем сделал очень громкую карьеру как в джазе, так и в роке. В джазе Тони работал с представителями самых разных направлений – от Бадди Рича и Майка Майниери до Гэри Бартона и Чака Манджоне, а уж в роке… Если человек играл и записывался с Джоном Ленноном, Pink Floyd, Элисом Купером, Лу Ридом, Dire Straits, а сегодня продолжает играть с Питером Гэбриэлом и King Crimson, то иначе, как легендой его назвать и язык не поворачивается. При этом Тони Левин – еще и замечательный новатор, одним из первых освоивший игру на стике (гибриде бас и соло гитары) и придумавший немало других эффектов в игре на электроконтрабасе.
В конце 70-х годов прошлого века братья один раз вместе участвовали в концертном туре Пола Саймона, но до подлинно братского сотрудничества впервые дело дошло только в 2014 году с выпуском альбома, названного просто The Levin Brothers. Альбом получил хорошую прессу и многие жаждали «продолжения банкета». Во многом благодаря Леонардо Павковичу, шефу MoonJune Records и большому другу обоих братьев, The Levin Brothers превратился в постоянный проект. Братья начали вместе гастролировать, и, как раз в процессе этих концертных туров, в частности, во время концертов 2017 года в Рочестере, Натике и Скеннектеди, были сделаны записи, составившие уже второй альбом The Levin Brothers - Special Delivery. В этих концертах вместе с братьями Левиными участвовали еще два джазовых ветерана, кстати, участники их первого альбома, саксофонист Эрик Лоуренс и ударник Джефф Зиги Сигель.
Вошло в альбом одиннадцать композиций. По одной написали Лоуренс и Сигель, есть в альбоме и три кавера, каждый со своими особенностями.Видимо, в память сотрудничества с Саймоном, The Levin Brothers играют композицию Саймона и Гарфанкела Scarborough Fair. Тема Эннио Морриконе, аса киномузыки, из фильма Paradiso запоминается благодаря эффектной игре Тони на виолончели. Наконец, Milonga Del Angel Астора Пьяццолы иллюстрирует глубокое погружение братьев в музыкальные миры аргентинского композитора. Все остальные композиции написаны по отдельности или совместно Тони и Питом. Это очень добротный мэйнстрим, может быть, иногда, с легким уклоном во фьюжн. Тони посвятил брату очень красивый Pete’s Blues, в Havana братья совершили новый этнический рейд, на сей раз на кубинскую территорию, - и весьма убедительно. Заинтересовала меня лиричная композиция под названием Ostropolya. У меня нет полной уверенности, но есть догадка, что, возможно, украинское местечко Острополье как-то связано с этническими корнями братьев, родившимися в сороковых годах прошлого века уже в Штатах… Как бы там ни было – да здравствует братская дружба и да принесет она нам новые интересные альбомы от The Levin Brothers!
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