The Roland Hanna Trio - Child Of Gemini

Перед тем, как писать этот текст, специально проверил по поисковику сайта: да, Роланд Ханна (или Сэр Роланд Ханна, как его чаще называли) до сих пор ни разу не фигурировал в наших обзорах со своими собственными проектами. Странно, учитывая, что музыкант это именитый и оставивший свой след в истории джаза. Что ж, очередное сетевое переиздание из каталога прославленного немецкого лейбла MPS Records помогает этот пробел ликвидировать.
Альбом Child Of Gemini относится к самому началу семидесятых годов, когда Ханна на постоянной основе работал с бэндом Теда Джонса и Мела Льюиса (и побывал с ним в СССР в 72-м). К тому времени за его плечами была уже солидная джазовая карьера. От многих других пианистов своего времени Роланд отличался отменным знанием и любовью к академической музыке, которую он изучал не где-нибудь, а в Джульярде. К джазу его приохотил приятель, пианист Томми Флэнэган. В 60-х годах Ханна работал, помимо собственных групп, с такими разными людьми, как Бенни Гудмен и Чарльз Мингус. В 80-х он был мало активен, вернулся к активной работе уже к концу этого десятилетия и продолжал ее вплоть до своей смерти в 2002 году. Кстати, Сэр перед его именем – это не прозвище, а действительно знак рыцарского титула, который ему присвоила, правда, не английская королева, а президент африканской республики Либерия.
Child Of Gemini Ханна записал со своим трио, в которое вошли уже весьма известные музыканты: перебравшийся в Штаты и только что ушедший от Майлса Дэвиса английский басист Дэйв Холланд и швейцарский ударник Даниэль Юмер. Первая часть альбома – это своеобразная сюита, в которой в полной мере отразилось увлечение Ханны академической музыкой, которой он занимался наряду с джазом. Открывает его Prelude – So You’ll Know My Name, где баховская аура окутывает чисто джазовые ритмические построения. Allemande-Dance, Courrante-Blue и титульная пьеса также неразрывно связаны одновременно с классикой и модальным джазом в духе Колтрейна. Все это причудливо (и красиво) отражается и в игре самого Сэра Роланда Ханны, и в игре его партнеров, причем экспрессивные соло Холланда идут только на пользу исполняемым композциям. Вторая часть альбома (соответственно, вторая сторона винилового оригинала) носит более однозначный джазовый характер, включая элементы блюза, например, в Ha-Ho-Da. На мой вкус, альбом и сегодня звучит отнюдь не старомодно и способен порадовать многих. © 2017/1971 MPS Records
8 tks / 39 mins
(Dave Holland – b; Daniel Humair – dr; Roland Hanna – p;)
Линк предоставил Steffen Mayer, Herzog PromotionЛеонид Аускерн