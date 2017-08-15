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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Theo Jörgensmann / Albrecht Maurer - Hymnen an die Nacht

стиль:
15.08.2017

Theo Jörgensmann / Albrecht Maurer - Hymnen an die Nacht
…Мягко, но решительно прорезает тишину кларнет, начиная свою партию. Через какое-то время на фоне его звучания вступает виола. Взаимодействуя друг с другом, вперед выходит голос то одного, то другого инструмента. Их тонкий диалог влечет слушателя все дальше и дальше. Каждый из инструменов ведет свою линию, чутко прислушиваясь и реагируя на движения партнера. Это очень динамичное, с постоянными сменами темпов и регистров звучания, и в то же время очень эмоциальное взаимодействие. Но вот плавно затухает звук кларнета, и вместе с ним, в трепетной вибрации, смолкает виола. Так выглядит Ein Unerschöpflicher Traum, стартовая композиция альбома Hymnen an die Nacht, записанного дуэтом немецких музыкантов Тео Йоргенсмана и Альбрехта Маурера. И в остальных восьми пьесах слушателя ждет столь же насыщенная звуковая атмосфера и столь же красивая, романтичная музыка для интеллектуального слушателя, в которой академические приемы органично сочетаются с джазовой импровизационностью. Я особо выделил бы в этой программе динамичную пьесу Das Alte Wird Hintangestellt и моего персонального фаворита альбома Des Morgenlands Ahnende, Blüthenreiche Weisheit.

Слово «романтизм» прозвучало чуть выше не случайно. Название альбома «Гимны к ночи» Йоргенсман и Маурер позаимствовали у раннего немецкого романтика конца восемнадцатого – начала девятнадцатого века Новалиса, одноименное произведение которого было написано в 1800 году. И не только название, но и вся программа немецкого дуэта вдохновлена мистически-трагичным романтизмом ритмической прозы этого автора. И Йоргенсман, и Маурер принадлежат к числу видных мастеров немецкого джаза свободной формы. Тео доводилось работать с такими яркими музыкантами, как Пол МакКендлесс, Ли Кониц, Чарли Мариано, Кенни Уилер. Его несколько более молодой коллега сотрудничал с Карлой Блей, Барре Филипсом, Бобо Стенсоном, Норбертом Штайном (один из альбомов Штайна с участием Маурера обозревал и наш сайт). В качестве дуэта Тео и Альбрехт уже выпустили ранее один альбом. Как и в данном случае, он был записан лейблом Nemu Records из Кельна, фирмой, которую Альбрехт Маурер основал в свое время вместе с другим известным мастером немецкого джазового авангарда, хорошо знакомым нашим читателям ударником Клаусом Кугелем.

Hymnen an die Nacht музыканты записали в июне 2014 года в одной из немецких старинных церквей. Мне кажется, атмосфера храма с его древними стенами, слышавшими тысячи жарких молитв, обращенных к Создателю, идеально соответствует духу их музыки. И в то же время, даже если кому-то это кажется парадоксальным, Йоргенсман и Маурер обращены к будущему. Йоргенсман считает, что музыка дуэта посвящена в первую очередь творческой свободе. Именно в новом романтизме, зыбкой, как пламя свечи неопределенности, они видят источник креативности в мире, где все жестко детерминировано и разложено по полочкам. Слушателю судить, насколько Hymnen an die Nacht укладывается в эту теорию, но слушать музыку двух талантливых музыкантов будет в любом случае интересно.

© & (p) 2017 Nemu Records

9 tks / 51 mins

(Theo Jörgensmann – cl; Albrecht Maurer – viola;)

Диск предоставлен Nemu Records

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
авангард, академическая музыка
страна
Германия
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