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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Jo Ann Daugherty - Bring Joy

стиль:
05.01.2017

Jo Ann Daugherty - Bring Joy
Джазовая пианистка из Чикаго Джо Энн Догерти выпускает свой третий по счету альбом Bring Joy. Довольно часто музыканты называют свои альбомы по наиболее «ударной» композиции из записанной программы. Но здесь – иной случай. В программе из десяти треков, составившей новый альбом Джо Энн нет композиции с таким названием. Bring Joy, то есть «Принося радость» или «Нести радость», - это скорее девиз ее творчества, то, что она стремится дать слушателям своей музыкой, поделиться с ними своей любовью к джазу и музыке в целом, которая живет в ней с детства.

Джо Энн выросла в сельской глуши Миссури и уже в пять лет начала учиться игре на фортепьяно у единственного в округе педагога. Она жадно слушала музыку по радио, собирала все попадавшиеся пластинки, а уже лет в 15, когда сама начала выступать на публике в крошечных кафе и ресторанах окрестных городков, поняла, что ее призвание – джаз. Потом была учеба, переезд в Чикаго, Канзас-Сити и снова в Чикаго, где она и пустила корни, выступления и концертные туры с разными коллективами. Среди ее партнеров были такие известные джазмены, как Рэнди Брекер или Джон Аберкромби. Свой первый альбом Догерти выпустила в 2000 году под скромным названием Debut. Уже тогда она предпочитала камерный джаз, а ее любимым форматом стало фортепьянное трио. Не изменила она этой традиции и в Bring Joy.

Партнеры Джо Энн по этому проекту – басист Лорин Коэн и ударник Райан Беннетт. Оба весьма уверенно ассистировали своему лидеру, но особо я отметил бы Коэна. Лорин не только создавал вместе с Райаном ритмическую основу, не только солировал, например, в Dolphin Dance, но и принес в программу альбома три своих композиции, что говорит о широте талантов этого незаурядного музыканта. В отдельных треках с трио Догерти играли и гости, из которых мне ярче других запомнился гитарист Нил Элджер в композиции Alive. Эта пьеса – одна из трех авторских композиций Догерти в альбоме. Случайно или нет, но именно две ее пьесы, вышеназванная и Elsewhen, показались мне самыми интересными моментами диска в целом, в первую очередь благодаря игре самой Джо Энн, темпераментной и техничной в Alive и лирично-чувственной в Elsewhen. В целом же надо сказать, что игре Джо Энн внешние эффекты практически чужды: она играет так же естественно, как дышит, и это создает обманчивое ощущение удивительной легкости исполнения, что, разумеется, совсем не так просто. Интересен и подбор каверов, вошедших в программу, он тоже много говорит о приоритетах и вкусах Догерти. Стартовым и финишным номерами разместила она две пьесы «африканского Эллингтона», крупнейшего джазового пианиста и композитора из ЮАР Абдуллы Ибрахима: Water from an Ancient Well и The Wedding. Уже упомянутый выше Dolphin Dance – очень известная пьеса еще одного классика джазового фортепьяно, Херби Хэнкока. Наконец, в программу вошла The Secret Life of Plants Стиви Уандера, которого в последнее время я все чаще слышу на джазовых альбомах.

Сравнительно небольшой по объему, но весьма содержательный альбом, который действительно способен подарить радость своим слушателям, - так я бы резюмировал впечатления от этой несомненно интересной работы пианистки и композитора Джо Энн Догерти.

© & (p) 2017 Jo Ann Daugherty
10 tks / 44 mins
(Jo Ann Daugherty – p; Lorin Cohen – b; Ryan Bennett – dr; with Neal Alger – g (tks 4,5); Geraldo de Oliviera – perc (tk 5); Felton Offard – g (tk 7);)
Линк предоставлен NoVo Management and Publicity

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
США
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