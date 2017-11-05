Jing Chi - Supremo

Иногда они возвращаются … После тринадцатилетнего молчания участники супер-группы Jing Chi представляют на суд слушателей свой новейший альбом Supremо. Перерыв был довольно продолжительным, и, думаю, уместно, рассказать, что это за ансамбль и почему я назвал его супер-группой. Jing Chi возник в Лос-Анджелесе в 2001 году. Название коллектива – это китайский термин, обозначавший в древнекитайской медицине так называемые «три сокровища», или сочетание базовых энергий, обеспечивающих жизненную силу человека. Трое участников Jing Chi к моменту создания этого коллектива уже были весьма известными музыкантами. Басист Джимми Хаслип играл в таких группах, как Yellow Jackets и Steely Dan, а также сотрудничал с Томми Болином. Ударник Винни Колаюта работал еще с Фрэнком Заппой, играл в том же Steely Dan и приобрел репутацию прекрасного сессионного музыканта. Если Хаслип и Колаюта, как вы можете судить, играли преимущественно джаз и музыку фьюжн, то третий участник Jing Chi, гитарист Роббен Форд пришел в коллектив с блюзовой стороны. Форд работал в этой стилистике еще с конца 70-х годов, сделал успешную карьеру, как сольный музыкант, играющий электрический блюз-рок. Вместе Jing Chi стали исполнять музыку смешанной стилистики, где элементы блюз-рока, фьюжн, ритм-энд-блюза и даже музыки соул были тщательно перемешаны. Почти всегда это была инструментальная музыка, лишь изредка Форд или Хаслип демонстрировали еще и свои вокальные таланты. В таком духе группа записала три альбома (последний – в 2004 году), после чего все трое надолго занялись иными проектами.
И вот – возрождение Jing Chi. В новом, четвертом по счету, альбоме Supremo Форд, Хаслип и Колаюта, пригласив для участия в записи еще двух духовиков, в общем-то, продолжают делать то, что так неплохо получалось у них вместе. Джимми Хаслип, продюсировавший проект, говорит об альбоме и группе так: «Мы – как одна семья, но между нами существует и какая-то общая химия, что позволяет в совместном проекте легко и удобно находить правильный фокус и единое направление музыки.» Что ж, с этим утверждением не поспоришь. Все десять композиций альбома – яркие инструментальные номера, где отчетливо проявляется высокое мастерство каждого из участников. Да, ингредиенты, составляющие «фирменную» смесь Jing Chi, в разных пьесах существуют в разных пропорциях. Скажем, Showtime выглядит скорее типичной музыкой фьюжн, а At The Apollo я воспринимал, как отличный блюз-рок. Но если рассматривать альбом Supremо, как единое целое, то это все тот же Jing Chi начала нового века, которые с удовольствием слушают и поклонники фьюжн, и блюзфэны. Просто Роббен, Джимми и Винни стали постарше, приобрели еще больше опыта и накопили новые идеи, с успехом воплотив их в Supremо. Примут ли обновленный вариант Jing Chi старые поклонники, и придется ли рецепт музыки этой группы по вкусу молодым меломанам – покажет будущее. Мне кажется, что своя уникальная ниша, найденная музыкантами, останется востребованной и сегодня.