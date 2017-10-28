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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Justin Piper - Transcend

стиль:
28.10.2017

Justin Piper - Transcend
Пресс-релизы аттестуют музыку гитариста из Бостона Джастина Пайпера, как эсид-джаз. Этот популярный в 90-е годы термин в наши дни как-то незаметно вышел из употребления, но вот применительно к Пайперу запылившийся ярлычок извлечен из небытия. Насколько обоснованно? Об этом можно спорить. Пайпер все делает сам. На своем первом альбоме Avant Funk, выпущенном в 2016 году лейблом Arabesque Records помимо свего основного инструмента – гитары, Джастин играл и на басу, и на клавишных, и сам выполнил все компьютерные священнодействия. Именно в связи с тем диском критики вспомнили об эсид-джазе. В новой работе Пайпер остался верен себе в части полностью сольного характера проекта, представив на суд публики пятнадцать миниатюр преимущественно гитарной музыки.

Но ничего авангардного и почти ничего фанкового в его втором альбоме я не услышал. Практически весь Transcend состоит из очень красивой и технично исполненной музыки для гитары, очень деликатно приправленной звучанием других инструментов. Иногда в композициях Пайпера слышаться далекие отзвуки этнических мотивов (Falling Through the Dark, Mahavishnu’s Lullabye, The Line), иногда – музыки академической (Rondo), иногда в ней ощутима связь с тем, что сегодня в Штатах именуют американа (Fayetteville Honey). Порой музыка драматична (та же Falling Through the Dark), но чаще она несет некое позитивное умиротворение, связанное с чувством безмятежной красоты и лично у меня больше ассоциируется со smooth-джазом. Не слушал первый альбом музыканта, поэтому не могу судить о его стилистике, но Transcend у меня вызвал именно такие определения. Что же, это свидетельствует о разнообразии музыкального мышления Джастина Пайпера, что, в сочетании с талантом и бесспорным техническим мастерством, заставляет говорить о нем, как о весьма интересном гитаристе с индивидуальным звучанием и композиторе с широкими вкусами.

Пайпер, кстати, играет и преподает не только джаз, но и академическую музыку, что лишь подтверждает такой вывод. Transcend – альбом, который можно рекомендовать практически всем – и для приятного отдыха, и для внимательного прослушивания.

© & (p) 2017 Justin Piper

15 tks / 41 mins

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
смус джаз
страна
США
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