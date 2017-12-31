Kelly Green - Life Rearranged

Много лет (почти сорок!) тромбонист Боб Феррел проработал в биг-бэнде Дюка Эллингтона. Он пришел в этот прославленный коллектив в 1979 году девятнадцатилетнем юношей, оркестром руководил в те годы уже сын великого музыканта, Мерсер ...