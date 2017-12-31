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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Kelly Green - Life Rearranged

стиль:
31.12.2017

Kelly Green - Life Rearranged
Флорида – Нью-Йорк – по этому маршруту проследовали многие джазовые музыканты, впоследствии ставшие знамениитостями, достаточно вспомнить хотя бы Кеннонболла Оддерли. Такое путешествие проделала в 2014 году и молодая пианистка / певица Келли Грин, дебютирующая ныне альбомом Life Rearranged. Не знаю, какое ее ждет будущее в джазовой столице мира, но дебют получился весьма солидным. Келли сама сочинила более половины треков альбома: семь из тринадцати – это само по себе говорит о недюжинном потенциале. Она очень приличная пианистка, что доказывает, скажем, сольное исполнение титульной композиции Life Rearranged. Уверенно она чувствует себя и в самых разных составах: от трека к треку аккомпанирующий ей ансамбль варьируется от дуэта и до секстета. Наконец, как вокалистка, Грин с первой до последней ноты остается верна джазу: никаких реверансов в сторону поп-музыки или иных направлений, это чисто джазовый вокал, с хорошим интонированием и несомненным чувством свинга.

Вообще, слушая Грин, я не раз вспоминал дебютантку 90-х, а ныне признанную джазовую диву Дайану Кролл. Уж очень много сходства! Девушки даже внешне чуть-чуть похожи, обе играют на фортепьяно и поют, разве что тембральные окраски голосов у них несколько разные. И, что особенно интересно, одним из «проводников» Дайаны к всемирной известности был молодой тогда басист Крисчен МакБрайд. Сегодня один из лучших басистов мирового джаза Крисчен МакБрайд в четырех треках аккомпанирует Келли Грин. О партнерах Грин вообще разговор особый. Здесь много прекрасных мастеров. Помимо МакБрайда обязательно надо вспомнить основного партнера Келли, трубача Джоша Эванса, играющего в девяти треках, а также отличную игру вибрафониста Стива Нельсона в Little Daffodil и If I'm Lucky. Что касается Little Daffodil, то эта композиция, наряду с Never Will I Marry, Sunday in New York и Simple Feelings / The Truth, стала моим персональным фаворитом альбома. Несколько выделяется в его программе Culture Shock – огромная даже по меркам прог-рока, почти двенадцатиминутная композиция с затейливыми сочетаниями инструментальных голосов и стойким ориентальным ароматом. Интересная сама по себе, в контексте программы альбома она выглядит, скорее, чужеродно.

Весь альбом Life Rearranged был записан всего за два дня в виде студийного концерта, без каких-либо наложений и обработок звука. Это лишний раз подчеркивает еще и умение Келли Грин точно и четко работать в команде, пусть и набранной из первоклассных музыкантов. А разносторонние дарования Келли трудно обобщить лучше, чем это сделал Крисчен МакБрайд на обложке альбома: «Келли Грин – одна из самых талантливых и одухотворенных личностей, которых я знаю. Все в ней свингует и радуется жизни.» Кто знает, может быть, с легкой руки Крисчена Келли Грин ждет впереди столь же громкий успех, что и Кролл? Остается ей только пожелать, чтобы Life Rearranged стал толчком к такому успеху.

© 2017 Kelly Green

13 tks / 67 mins

(Kelly Green – voc, p; Josh Evans – tp (tks 2,4,5,7-9, 11-13); Jovan Alexandre – ts (tks 5,7,9,11,13); Mike Troy – as (tks 5,7,9,11,13); Steve Nelson – vibe (tks 4,10); Christian McBride (tks 3,6,8,12),Tamir Shmerling (tks 2,4), Matt Dwonszyk (tks 5,7,9,11,13) - b; Noam Israeli (tks 2,4,6,8,12), Kush Abadey (tks 5,7,9,11,13) - dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль, США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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