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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Kurt Liedwart / Andrey Popovskiy / Martin Taxt - Hjem

стиль:
04.08.2017

Kurt Liedwart / Andrey Popovskiy / Martin Taxt - Hjem
Курт Лидварт, гуру экспериментальной электронной музыки, шеф московского лейбла Mikroton Recordings, достаточно часто работает в содружестве с коллегами из Санкт-Петербурга. Это не удивительно: основные силы российского музыкального авангарда в этой сфере сосредоточены именно в обеих российских столицах. И партнер Курта в этом проекте, петербуржец Андрей Поповский, - также один из самых заметных и креативных мастеров экспериментальной импровизации и, одновременно, арт-директор Галереи Экспериментального Звука. Оба эти имени должны быть знакомы читателям нашего сайта: альбомы (сольные или в коллаборации) с именами обоих музыкантов на обложках не раз рецензировались на jazzquad.ru. А вот с третьим участником данного проекта мы встречаемся впервые: это норвежец Мартин Такст. Это человек «той же группы крови», музыкант, получивший образование в Осло и Париже, игравший в различных авангардных коллективах, и, кстати, тоже совладелец небольшого независимого лейбла, выпускающего авангардную музыку, у себя на родине.

А играет Мартин на тубе. Этот духовой контрабас сравнительно редко слышишь сегодня и в традиционном джазе, и в мэйнстриме, и во фри-джазе. Не исключение тут и импровизационный авангард. Так что, естественное любопытство сразу привлекло внимание к Hjem, где туба Такста стала основной акустической составляющей проекта. Лидварт работал с компьютерным программным комплексом для работы со звуком и изображением ppooll, который входит в его арсенал выразительных средств уже почти двадцать лет и одним из первых пользователей которого он был в свое время. Поповский, помимо электронного оборудования, использовал различные объекты, а также виолу.

И, пожалуй, вопрос баланса, соотношения различных по происхождению и характеристикам звуков, их медленного, почти незаметного изменения, в этом электронно-акустическом проекте-исследовании стал самым интересным, именно за ним следишь с постоянным вниманием (иначе нельзя – потеряешь на миг концентрацию, и все действо превратится в маловнятный хаос) на протяжении почти получасовой сессии. Музыканты широко использовали шумы, конкретные звуки, небольшие беззвучные лакуны. При этом подчас электронные звуки приобретали характер естественных шумов, а низкий, ровный, практически без каких-либо модуляций, голос тубы напоминал электронное звучание.

В основе изображенной на обложке альбома объемной фигуры – треугольник, геометрически неизменяемая, устойчивая конфигурация. Мне кажется, что такой устойчивости при постоянно меняющемся соотношении звучаний удалось добиться и участникам этого проекта. А поклонники экспериментальной музыки, думаю, смогут оценить и посмаковать искусство трех звуковых алхимиков.

© & (p) 2017 Mikroton Recordings

1 tk / 28 mins

(Kurt Liedwart – ppooll; Andrey Popovskiy – viola, electronics, objects; Martin Taxt – tuba;)

Линк предоставлен Mikroton Recordings

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
авангард
страна
Норвегия, Россия
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