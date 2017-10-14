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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Kubikmaggi - Things

стиль:
14.10.2017

Kubikmaggi - Things
Первая для нашего сайта встреча с ансамблем Kubikmaggi пришлась на его уже третий альбом, в этой связи, для начала – немножко истории. Kubikmaggi возник в Санкт-Петербурге в 2003 году. Состав коллектива испытал много метаморфоз, но басист Макс Руденко и пианистка / вокалистка Ксения Федорова (да-да, дочь того самого Леонида Федорова) с самого начала и по сей день составляют ядро группы. В 2008 году Kubikmaggi выпустил дебютный диск «Оно не требуется», а в 2012 году – записанный в Норвегии альбом Suites. Ансамбль участвовал в целом ряде фестивалей, преимущественно авангардного толка и выступает, как правило, на аналогичных сценах обеих российских столиц.

Things коллектив записывал на той же, полюбившейся музыкантам по второму альбому, норвежской студии Ocean Studio Recording в июле 2016 года. Запись заняла всего три дня, но поиск новых идей и подготовка материала, естественно, заняли гораздо больше времени. Как можно судить по динамике выпуска альбомов, Kubikmaggi не гонится за количеством позиций в дискографии, и альбомы появляются тогда, когда музыканты считают, что им есть что сказать. В записи Things помимо Федоровой и Руденко участвовали барабанщик Илья Варфоломеев, играющий в группе с 2006 года (с перерывом), а также, в одном треке, «варяг» из Москвы, саксофонист Александр Тимофеев (Sex Berlin, Gentle Beard Quartet).

Шесть композиций, составивших альбом, заняли более часа звучания: Kubikmaggi предпочитает длинные развернутые полотна, что неудивительно при той стилистике, которой придерживается группа. Какой стилистике? Вот тут для обозревателя начинается головная боль, потому что однозначный ярлычок к творчеству Kubikmaggi ну никак не подходит. Полушутя (но помня про долю правды в каждой шутке), я бы назвал композиции из альбома Things постмодернистскими импровизационными симфониями, а пьесу Shostak – даже столь же постмодернистской ораторией из-за незабываемого исполнения «Я на солнышке лежу» в одной из частей этой композиции. Кстати, о частях. Внутри каждой пьесы Kubikmaggi сменяют друг друга несколько музыкальных тем, порой совершенно разных по динамике, настроению и той самой злосчастной стилистике. Стартовую Japanese я бы назвал самой джазовой, не столько по уровню импровизационной составляющей (тут довольно сложно определить, где кончается заранее сочиненная музыка и начинается импровизация – я, во всяком случае, не берусь), сколько по наличию в звуковой палитре сочного саксофонного звучания от Тимофеева. Gusli показались мне ближе к современному минимализму, а тот же Shostak – наиболее насыщенным blues feeling, может быть из-за отменной работы Руденко и Варфоломеева. Intro же почти в каждой композиции достается Федоровой. Подчас это очень лиричная камерная музыка фортепьяно, как в композиции Pompeii, где позже возникнут и неопределенно-ориентальные интонации, появится жесткий ритм и бурный фортепьянный же финал. При том, что интересно мне было слушать каждый трек, самое сильное впечатление оставил финальный Hangar, мощная и более цельная пьеса, настоящий прог-роковый эпик, но не без влияния джаза.

Резюме: игру в стилистические ярлычки, имея дело с Kubikmaggi, нормальному слушателю (не обозревателю) можно смело отбросить и просто наслаждаться весьма креативной музыкой, закончив прослушивание которой, хочется вновь поставить весь альбом от начала до конца. Я, например, так и сделал.

© 2017 Ulitka Records

6 tks / 64 mins

(Ksenia Fedorova – voc, p, gusli; Max Roudenko – b, melodica; Ilya Varfolomeev – dr, perc; Alexander Timofeev – sax (tk 1);)

Линк предоставил Александр Тимофеев

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
авангард
страна
Россия
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