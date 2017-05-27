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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Kevin Maines and The Volts - Raiders On The Southern Wild

стиль:
27.05.2017

Kevin Maines and The Volts - Raiders On The Southern Wild
Гитарист и певец, композитор, аранжировщик и продюсер Кевин Мэйнс родился и вырос во Флориде. Название этого «Солнечного штата», как его называют в Америке, ассоциируется прежде всего с солнцем, морем и пальмами южного побережья полуострова, но Кевин родом с севера штата, и в его генетическую память врезаны не эти картины, а смолистый запах сосновых лесов и бескрайние просторы табачных плантаций. Тень этих воспоминаний присутствует неуловимо и в блюзе, который он играет.

Да, это настоящий южный блюз, в чем-то близкий и духу блюза Дельты, но больше построенный на пересечении соул-блюза и электрического блюз-рока с теми труднообъяснимыми в словах ингредиентами, которые и делают музыку мастера индивидуальной. Возможно, это как раз те самые воспоминания о Северной Флориде, о которых речь шла выше. Мэйнс играет блюз давно, у него уже был один авторский проект, потом он какое-то время играл в других командах, а в июне 2017-го увидит свет Raiders On The Southern Wild, его новый альбом в качестве лидера с новой командой музыкантов под названием Kevin Maines and The Volts.

Одиннадцать треков этого альбома, большинство из которых сочинил сам Кевин Мэйнс, разнообразны и по музыке, и по содержанию. Есть тут и исконно блюзовые темы, вроде алкоголя: Bourbon And Wine или Whiskey River, есть вещи, явно связанные с воспоминаниями автора - Rainy Night In Georgia, а есть и вполне философские размышления о жизни - Midnight Slim And The Lonesome Road. В музыкальном плане альбом открывает ударный трек Holy Roller – сочащийся электричеством блюз-рок с жестким ритмом и острыми гитарными риффами. Подстать этому треку и следующий, Kerosene, где очень неплохо звучат клавиши. А вот дальше идет целый блок соул-блюзовых композиций, со всеми присущими этому направлению особенностями: меланхоличная Rainy Night In Georgia с эффектными духовыми, Into The Darkс интонациями госпел в бэк-вокале, и, пожалуй, одна их лучших композиций альбома, медленный соул-блюз Bourbon And Wine. Отмечу еще и акустический кантри-блюз Midnight Slim And The Lonesome Road, также оставивший сильное впечатление. И в каждом треке царит мощный, гибкий и выразительный вокал Мэйнса, который, мне кажется, должен привлечь внимание слушателей к этой работе.

2017

11 tks / 54 mins

(Kevin Maines – ac.g, el,g, lead voc; Brian Chodorcoff (tk 6), Chuck Magid (tk 8) – el.g; Greg Jungbluth – b; Joey Lanna, Nick Ritchie (tks 2,6,11) – dr; Eugene Snowden – lead voc (tk 10); Colin Fei – org, el.p (tks 3,4,8); Tommy Shugart – org, p (tks 1,6,7,9,11); Abel Avalos – p (tk 2); Christian Ryan – sax (tks 3,4); Bunky Garrabrant – tp (tks 3,4); Emily Dwyer – vi (tk 5);)

Линк предоставлен Golden Relations

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
блюз Дельты, блюз-рок, современный блюз
страна
США
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