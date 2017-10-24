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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Knyaz Mishkin - Kola

стиль:
24.10.2017

Knyaz Mishkin - Kola
Новый альбом «Князя Мышкина», появившийся в октябре на минском сетевом лейбле HAZE, как всегда, радует, а информационная скупость лейбла, как всегда, удручает. Издатель привел только краткую справку по истории группы Леонида Нарушевича и перечислил исполнителей (без указания инструментария) – это все. Ну, да ладно. Благодаря новостям из жизни белорусского андеграунда, появлявшимся в течение года на сайте, этот паззл постараемся сложить самостоятельно. Рискну предположить, что название нового проекта «Кола» («Круг») в данном случае не несет какого-то философского подтекста. Дело в том, что в мае 2017 года «Князь Мышкин» вместе с командой «Віктар Сямашка ды Кумпанія» отправился в Могилев, где два лучших коллектива белорусской импровизационной музыки (это объективно, и я даже не собираюсь прятаться за осторожное «по-моему») дали 27 мая концерт в могилевском общественном центре «Кола». Запись выступления «Князя Мышкина» в тот день и превратилась менее, чем через полгода в одноименный альбом.

Вместе с Леонидом Нарушевичем в Могилеве выступали Роман Ярош и двое ведущих музыкантов второго бэнда – Виктор Семашко и Максим Ивкин. Отмечу, кстати, что совместные выступления Нарушевича и Семашко, долгое время входившего в состав «Князя Мышкина», сегодня происходят не слишком часто, так что запись примечательна уже этим фактом, но, разумеется, не в первую очередь. И вокал профессионального хормейстера Максима, и духовые внесли, конечно же, яркие и эффектные краски в эту почти сорокаминутную запись, но царствует в ней прежде всего гитара Леонида Нарушевича.

В последние годы лидер «Князя» чаще представляет программы, где его гитара звучит совместно с синтезаторно-компьютерной электроникой или участвует в поэтико-электронных проектах. Это интересно, порой очень здорово, но Kola дает прекрасную возможность вспомнить (а кому-то – открыть для себя) блистательные гитарные импровизации Леонида Нарушевича, так сказать, в чистом виде. Именно они долгие годы были главным оружием в арсенале «Князя» и именно они, наряду с постоянным привлечением в коллектив все новых и новых талантливых музыкантов, снискали его лидеру славу настоящего мэтра белорусской импровизационной музыки. Kola – подлинный бенефис Нарушевича. Предположу, что и по внутреннему состоянию Леонид был в тот вечер «в ударе». Во всяком случае, от его игры захватывает дух. Пересказывать музыку или силиться трактовать услышанное не стану. Тут были и удивительно проникновенные лирические эпизоды и драйв, грусть и веселье, техническое мастерство и глубокое чувство – было все, что я ценю в музыке Нарушевича. На мой вкус, – это лучший альбом «Князя» за последние пару лет. Не случайно в выходных данных диска решил привести и его каталожный номер. Если вам по душе интуитивная импровизация, заходите на HAZE и качайте Kola – этот альбом не может не понравиться!

2017 HAZE 396

1 tk / 39 mins

(Naruševič, Jarosh, Siamaška, Ivkin)

Линк предоставил Леонид Нарушевич

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
авангард
страна
Беларусь
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