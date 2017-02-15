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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Buben / Naruszewicz / Baisan - Bulbahuana

стиль:
15.02.2017

Buben / Naruszewicz / Baisan - Bulbahuana
Забавное совпадение: два ведущих мастера импровизационной музыки в Беларуси, Виктор Семашко и Леонид Нарушевич, почти одновременно «засветились» в проектах, где главную роль играет мелодекламация. Сразу возникает соблазн сравнения, только сравнивать эти работы трудно. Если в случае с Семашко это ярко выраженный авторский проект: в альбоме «Зьмяіны Цар" Виктор и сам играет (при поддержке своей "Кумпаніi»), и сам читает стихи Максима Богдановича, то у Леонида все не так однозначно. Повесив в шкаф спецодежду Князя Мышкина, Леонид Нарушевич пришел под своим именем в уже сложившийся проект с не очень длинной, но биографией: дуэт Бубен-Байсан. Пресса цитирует по этому поводу высказывание поэта Алеся Плотки, работающего под ником Байсан: «Это продолжение нашего сотрудничества с Владом Бубеном, с которым мы выпустили два альбома, а в этом, третьем, к нам присоединился известный импровизатор Леонид Нарушевич.Гитара придала нам определённой новизны, и вообще, пришёл третий ― стало веселее. Первые два альбома были, возможно, более простыми по аранжировкам, нам с Владом стало это не очень интересно, поэтому решили усложнить задачу".

Так Bulbahuana стала дебютом своеобразной супер-группы, в которую каждый принес что-то свое: Нарушевич – новоджазовую интуитивную импровизацию, Бубен – широкий спектр модных электронных ритмов, а Байсан – свое поэтическое слово. Не слушал прежние дуэтные работы Влада и Алеся, поэтому сравнивать мне не с чем, но Bulbahuana – это не песни, а именно чтение автором своих стихов под музыку. Построены все восемь композиций альбома по одному принципу: сначала продолжительное инструментальное вступление, потом мелодекламация, и, наконец, опять инструментальный финал. Половина треков – это белорусскоязычная поэзия, вторая половина – англоязычная. Не считая себя знатоком в этой сфере, анализировать поэзию Байсана не стану, но то, что это именно Поэзия, на мой взгляд, - несомненно. Некоторые строки, образы, метафоры автора, независимо от языка изложения, показались весьма яркими и неожиданными. Байсан – это центральная фигура проекта, и не только по месту его стихов в структуре композиций. Не знаю, насколько просто было Нарушевичу участвовать в превращении дуэта в трио, но получилось, по моему, достаточно органично. Импровизационный момент во всех треках имеет место быть, и без гитары Леонида, скажем, «Верлібр маўчанне» или You выглядели бы заметно беднее по звучанию. Ну, а первая скрипка в этом звучании, извините за незамысловатый каламбур, это, конечно, электроника Бубена. Очень разнообразно, очень тонко выстраивая инструментальную часть под настроение стихов в каждой композиции, свободно варьируя ритмические рисунки, вплоть до почти танцевальных, Бубен играет главную роль в музыкальном бэкграунде альбома.

Слушать мне было интересно, думаю, в этом я не буду одинок. Тут очень хочется процитировать строку из стартовой композиции «Пушча»: «І не разбярэш: гэта поспех, ці прэса так сказала». Не знаю, как оценит альбом Bulbahuana широкая (насколько она может быть широкой у андеграунда) публика, но, думаю, главную оценку музыканты выставят себе сами, по внутреннему ощущению. Если сочтут, что получилось – будем ждать «продолжения банкета».

(с) 2017 Big Buben Studio
8 tks / 28 mins
Линк предоставил Леонид Нарушевич

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
авангард
страна
Беларусь
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