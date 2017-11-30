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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Corina Bartra - Takunde

стиль:
30.11.2017

Corina Bartra - Takunde
Продвинутые любители джаза неплохо представляют себе эффект от контакта латинской и африканской культур: афро-кубинский и афро-бразильский джаз широко известны и многие очень любят музыку этих направлений. Но диффузии культур, породившие такую музыку, проходили на берегах, омываемых Атлантическим океаном и Карибским морем. А как насчет Тихого океана? И в этой части Южной Америки проходили сходные процессы, только мы знаем о них гораздо меньше. Например, многие ли в наших краях представляют себе, что такое афро-перуанская музыка? Новый альбом перуанской певицы Корины Бартра Takunde дает такую возможность, и я воспринял с энузиазмом этот шанс познакомиться и с новым для меня исполнителем (до этого слышал лишь одну перуанскую певицу – Сюзанну Бака), и с экзотической музыкой.

Вообще-то Бартра уже давненько живет и работает в Нью-Йорке, но связи с родиной не теряет, а в творческом плане музыка Перу занимает особое место в репертуаре певицы, представляющем собой очень симпатичный коктейль из разных направлений. Takunde очень характерен в этом смысле. Две народные перуанские мелодии, El Guaranguito и Samba Malato, - это, так сказать, максимально близкое к традиционному звучание афро-перуанской музыки. Надо быть этномузыкологом, чтобы детально указать на все нюансы, отличающие ее от афро-бразильской, к примеру. Но и не специалист вроде меня способен почувствовать, что даже самба звучит здесь немного по-другому. И звучит прекрасно! Я вообще назвал бы Samba Malato вершиной альбома. Латинская романтичность, переплетенная с африканской страстностью, в подаче Корины Бартра вряд ли кого-то оставит равнодушным. Шесть собственных композиций, половина альбома, сочиненных Бартра, убедительно демонстрируют как ее композиторские таланты, так и разносторонность певицы. Есть в альбоме и несколько каверов. В Black Narcissus Джо Хендерсона Корина вторгается в сферу джазового мэйнстрима, в своем прочтении Samba do Avião бразильского классика Жобима доказывает близость двух культур, а вот о Bridge over Troubled Waters разговор особый. Одна из самых знаменитых вещей американского дуэта Саймон – Гарфанкел в ее интерпретации претерпела радикальные изменения,и узнать в этой вольной импровизации с обилием вокализов оригинал довольно трудно. Вспоминается, что американский дуэт в другом своем великом хите, El Condor Pasa, обошелся с как раз-таки перуанским оригиналом куда деликатнее.

Вокал Корины Бартра изобилует резкими интонационными переходами, она часто использует очень самобытно толкуемую технику скэта – например, в Ecstasy Green, отчего практически в каждом треке вас ждут новые и новые сюрпризы. Это труднопредсказуемая вокалистка, что прибавляет интереса к Takunde. Достойная команда инструменталистов, ассистирующая Бартра, добавляет ярких красок в общий саунд. Особенно выделяются в этом плане саксофонист Джей Родригес и гитарист Сет Джонсон. Не берусь говорить о коммерческом потенциале альбома, но тем, кто любит латинский джаз и ищет в этой сфере чего-нибудь необычного, Takunde должен понравиться.

© & (p) 2017 Blue Spiral Records

12 tks / 65 mins

(Corina Bartra - voice; Steve Sandberg - p; Victor Murillo - b; Jay Rodriguez - sax; Seth Johnson - g; Perico Diaz - cajón; Vince Cherico – dr;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Перу, США
музыкальный стиль
Латинский джаз
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