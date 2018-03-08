|
Eric Wyatt - Look To The Sky
08.03.2018
С самого раннего детства музыкант из Бруклина Эрик Уайетт вращался в кругах элиты мирового джаза. Дело в том, что его отец, Чарльз Уайетт, был тенор-саксофонистом и играл с Паркером, Гиллеспи, Монком и другими звездами бопа, которые нередко захаживали к Уайеттам. В 10 лет Эрик, игравший тогда на трубе, впервые увидел Майлса Дэвиса, а Сонни Роллинс был просто ближайшим другом семьи. С трубы Эрик перешел на альт-саксофон, а когда умер его отец, начал играть и на его инструменте, тенор-саксофоне. В те же годы он освоил еще и сопрано-саксофон. Сонни Роллинс после смерти Чарльза Уайетта стал для Эрика вторым отцом и главным учителем. Сам Эрик называет его своим крестным отцом, а когда Эрик начал играть профессионально, то быстро получил в среде джазменов прозвище, которому позавидовали бы многие: «Крестный сын Сонни Роллинса».
Сегодня Эрик Уайетт – опытный музыкант, которому довелось выступать вместе с теми, кто составляет лицо современного джаза сегодня – это и Кенни Гарретт, и Уинтон и Брэнфорд Марсалисы, и Рой Харгрув, и многие другие звезды. У Эрика сложилась уже солидная дискография: Look To The Sky – это уже шестой его альбом. В его игре можно услышать отзвуки манеры Сонни Роллинса, но он уже выработал свой, вполне индивидуальный стиль исполнения. Как это выглядит, можно оценить, послушав Look To The Sky.
Альбом этот записан в формате квинтета. Постоянными партнерами Эрика стали его близкий друг, пианист венесуэльского происхождения Бенито Гонзалес, трубач Кейон Хэролд и басист Эриу Уилер. За ударной установкой сменяли друг друга Кайл Пул и Шиносуке Такахаши. В одном треке, знаменитой пьесе Роджерса и Хаммарстейна My Favorite Things, Уайетт не только играет на саксофоне, но и поет в дуэте с Андреа Миллер. В программу альбома вошли две композиции, сочиненные Бенито Гонзалесом – очень эффектная стартовая E-Brother и Starting Point, несколько каверов, включая Afro Blue Колтрейна, и собственные композиции Уайетта, включая титульную. Две из них музыкант посвятил уже ушедшим из жизни родителям: Jolly Charlie и Psalm for Phennie. Версия My Favorite Things явно навеяна и сыграна в духе Колтрейна. Уайетт много солирует, причем на разных видах саксофонов, часто играет дуэты с трубачом Хэролдом. Агрессивная атака, сочный звук и тщательная обработка каждой ноты, как в темповых вещах, так и в балладах – это фирменный стиль Крестного сына Сонни Роллинса. О свободном владении пост-боповой идиоматикой как-то неудобно и говорить. Очень ярко, на мой вкус, проявил себя в этой записи и Бенито Гонзалес, его фортепьяно часто оказывается в центре внимания слушателей Look To The Sky. Мне кажется, их должно быть много – сильный и ровный альбом, способный порадовать любого поклонника современного мэйнстрима. © & (p) 2017 Whaling City Sound 9 tks / 60 mins (Eric Wyatt – as, ts, ss, voc (tk 3); Keyon Harrold – tp; Benito Gonzalez – p; Eric Wheeler – b; Kyle Poole (tks 4,6,7), Shinnosuke Takahashi (tks 1-3,5,8,9) – dr; Andrea Miller – voc (tk 3);) Линк предоставлен Mixed Media Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:
подробнее
Флорида – Нью-Йорк – по этому маршруту проследовали многие джазовые музыканты, впоследствии ставшие знамениитостями, достаточно вспомнить хотя бы Кеннонболла Оддерли. Такое путешествие проделала в 2014 году и молодая пианистка ...
подробнее
Гитарист и певец, композитор, аранжировщик и продюсер Кевин Мэйнс родился и вырос во Флориде. Название этого «Солнечного штата», как его называют в Америке, ассоциируется прежде всего с солнцем, морем и пальмами южного ...
подробнее
«Туда и обратно» - совсем по Толкиену – так назвал свой новый альбом петербургский музыкант-экспериментатор, шеф авангардного лейбла Intonema Records Илья Белоруков. Да, его имени нет на обложке, там стоит странноватое ...