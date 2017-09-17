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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Chris Pasin and Friends - Baby It’s Cold Outside

стиль:
17.09.2017

Chris Pasin and Friends - Baby It’s Cold Outside
«Зима близко!» - этот девиз рода Старков из знаменитой саги Джорджа Мартина вспомнился мне при первом взгляде на обложку альбома Baby It’s Cold Outside и сравнению ее с пейзажем за окном, где еще только формирует свою палитру красок золотая осень. Но уже второй, более внимательный взгляд, заставил оценить сказочную прелесть запечатленного на фотографии зимнего пейзажа и вспомнить, что зима – это не только лютый холод («Бэби, на улице холодно» - название альбома и одноименного стандарта), но и красота, тепло и торжественность рождественских и новогодних праздников.

Рождественские альбомы, как мне не раз уже доводилось отмечать, - это особый жанр, особая специализация. Они неизменно появляются в большом количестве каждый год в преддверии Рождества, подчас, как в данном случае – задолго до зимы (Baby It’s Cold Outside выходит в свет 6 октября). И работают над такими проектами настоящие профессионалы, в данном случае – джазовые.

Трубач Крис Пасин играл как с собственными группами, так и в составе ансамблей Бадди Рича, Акиоши-Табакина, Джорджа Рассела, аккомпанировал таким вокалистам, как Синатра, Беннетт, Рэй Чарльз. Так что, его диалог с вокалисткой Патришией Дальтон Фенелл был выверен до мелочей. Сама Фенелл тоже далеко не новичок, она, к примеру, сотрудничала с Дэйвом Холландом и Питом Левиным. Из главных персонажей альбома отмечу еще известного пианиста Армена Донеляна, среди партнеров которого числились звезды первой величины – Роллинс, Чет Бейкер, Пакито Д’Ривера, да и сам Армен по праву относится к этому же списку.

Программу альбома Пасин и его друзья-партнеры составили из самых знаменитых рождественских песен, как тех кэролс, которые давно считаются по разряду традиционных, так и авторских композиций. У вокалистки ансамбля сильный и красивый голос, и я особо оценил его достоинства в замечательной средневековой английской песне Greensleeves, которую Патришия поет под аккомпанемент фортепьяно Донеляна, но именно рождественскую теплоту и мягкость саунду группы придает прежде всего труба (иногда – флюгельгорн) Криса Пасина – в Have Yourself a Merry Little Christmas, Oh Come Oh Come Emmanuel или I’ll be Home for Christmas. С некоторым удивлением убедился, что рождественские песни в джазовой интерпретации могут быть не только меланхоличными балладами, но и вполне темповыми композициями, как We Three Kings of Orient Are. В целом же альбом способен порадовать любого джазфэна, и любую семью, которая, собравшись за праздничным столом в рождественскую ночь, включит эту музыку.

© & (p) 2017 Planet Arts

11 tks / 57 mins

(Chris Pasin - tp, flg, voc; Armen Donelian – p; Ira Coleman, Rich Syracuse – b; Jeff Siegel – dr; Peter Einhorn – g; Patricia Dalton Fennell – voc;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
США
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