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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Carey Frank - Something To Remember Him By

стиль:
03.12.2017

Carey Frank - Something To Remember Him By
Дон Корнелл (1919-2004), чье настоящее имя звучало, как Луиджи Валаро, не достиг популярности Фрэнка Синатры, но был в США довольно известным певцом от сороковых до начала 60-х годов. Он еще застал эру свинга и эру биг-бэндов и продолжал петь даже в ХХI веке, оставаясь со своим мужественным баритоном чуть ли не последним из могикан в классическом джазовом вокале. Его внук Кэйри Фрэнк родился во Флориде и стал профессионально заниматься музыкой еще в годы учебы в хай-скул. В 2013 году Фрэнк переехал в Калифорнию, получил степень в Университете Южной Калифорнии и осел в Лос-Анджелесе. В 2015 году он выпустил дебютный альбом с типично американским названием Keep Smiling, который получил определенный успех (#1 в категории Cool Jazz на Amazon Music) и сделал перспективы дальнейшей карьеры Фрэнка достаточно оптимистичными.

Показателем этого стало и приглашение Кэйри в качестве клавишника в концертный тур с известным и популярным бэндом Tedeschi Trucks Band, а в ноябре 2017-го Кэйри Фрэнк выпустил свой второй альбом Something To Remember Him By. Он посвятил эту работу своему легендарному деду, а его трибьютное название еще и перекликается с альбомом самого Корнелла 1996 года под названием Something To Remember Me By. Память деда Фрэнк почтил программой из одиннадцати композиций, включившей и джазовые стандарты из репертуара Дона Корнелла, и его собственную пьесу Iris Iris, посвященной супруге Корнелла и, соответственно, бабушке Кэйри, ушедшей из жизни всего год назад.

Но вы ошибетесь, решив, что альбом Кэйри Фрэнка решен в духе старого доброго свинга. Нет, кэйри предлагает нашему вниманию куда более современное и даже оригинальное звучание. Любимый инструмент Кэйри – Хэммонд-орган, в игре на котором образцом для музыканта из Лос-Анджелеса служил такой блестяший мастер, как Д-р Лонни Смит. В девяти треках он играет на нем, в двух отдав предпочтение мелодике. Партнером по проекту Фрэнк выбрал ветерана гитарного джаза Брюса Формэна, записав альбом в формате дуэта. Органные трио хорошо известны в джазе, это уже классический состав, а вот органный дуэт с гитарой – нечто необычное, но, в исполнении Фрэнка и Формэна оказавшееся весьма убедительным.

Здесь надо сказать еще, что Кэйри Фрэнк – фанат старого ретро-звучания, обладатель целой коллекции из трех старых Хэммондов, и играет в записи на одном из них. Более того, Фрэнк раздобыл старую гитару своего деда, Gibson L5 1938 года и усилитель того же года производства. Эти раритеты оказались во вполне работоспособном состоянии, и Формэн записывал свои партии именно с этим инструментарием. Результат впечатляет. Хэммонд Фрэнка пульсирует, как часы, исправно пускается в сложные импровизации и отлично взаимодействует с гитарой Формэна. Хотя альбом в целом достаточно «горяч», мне больше всего понравились две более лиричные композиции балладного плана – знаменитый хит Максвелла Андерсона September Song и финальная пьеса Make Someone Happy. В целом Something To Remember Him By не из тех работ, которые грозят революцией джазовому миру, но если этот альбом попадется вам на глаза – постарайтесь не пропустить, жалеть о потраченном на прослушивание времени явно не придется.

© & (p) 2017 Carey Frank

11 tks / 57 mins

(Carey Frank – Hammond B3 prg, melodica; Bruce Forman – g;)

Линк предоставил August Forte, NoVo Management and Publicity

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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