Daniel Toledo Trio & Pianohooligan - Atrium

Атриум был важнейшей частью любого жилища в Древнем Риме. Его назначение в разные периоды истории менялось, но чаще всего под атриумом понимают место, где хранятся самые ценные вещи, где самое богатое убранство, где принимают гостей и проводят торжественные приемы. Вот такой атриум виртуально выстроили для своих гостей-слушателей три джазовых музыканта из трех разных стран: эквадорский басист Даниэль Толедо и его коллеги по трио – польский пианист Петр Ожеховски, известный также как Pianohooligan, и шведский барабанщик Пауль Сванберг. Для трио Даниэля Толедо это уже второй альбом. Дебютный Elapse появился в 2014 году, но тогда в нем играл другой ударник, а нынешний Atrium увидел свет в феврале на польском лейбле Fortune Productions.
Стоит начать обзор с кратких биографий «хозяев» атриума. Сам Даниэль Толедо, басист и композитор (он автор всех композиций альбома), преподает в университете своего родного города Кито. Как джазовый музыкант, он выступал во многих странах мира. Даниэль – выпускник европейского филиала знаменитого колледжа Беркли в испанской Валенсии. У меня нет таких данных, но могу предположить, что именно там он мог познакомиться с Петром Ожеховским, который также учился в Валенсии. Петр в равной степени громко заявил о себе как в джазе, так и в современной академической музыке. У него уже солидная дискография, Петр работал с такими мэтрами, как Филипп Гласс и Кшиштоф Пендерецки, а в джазе – с Рэнди Брекером и Михалом Урбаняком. Победитель ряда престижных джазовых конкурсов, он является одним из самых ярких мастеров новой волны польского джаза. Их коллега, Пауль Сванберг, в джазе идет по пути своего отца, известного шведского джазового пианиста Ларса Янссона, в трио которого он выступает на постоянной основе.
Не знаю, как долго работали музыканты над своим совместным проектом, но, на мой взгляд, им удалось добиться отличного взаимопонимания. Уже в стартовой композиции, давшей имя альбому, они искусно создают контрапункт между элегической «шопеновской» линией фортепьяно и жесткой полиритмией ударных и баса. Следующая пьеса Tawny более энергична, это такой современный хот-джаз, венчаемый эффектным соло ударных, в котором, однако, много «воздуха», звуковая ткань прозрачна и позволяет посмаковать каждую ноту. В Abridged Perspective тон задают Ожеховски и Толедо, эта пьеса чуть напоминает стартовую, только в теме грусть уступает место некоему флеру таинственности и недосказанности. Очень хорош Толедо в Noa, где его инструмент на фоне деликатных пульсаций ударных словно подчеркивает и комментирует все повороты основной темы. Мой персональный фаворит альбома – Horyzont с ювелирной перекличкой голосов фортепьяно и контрабаса. Не могу не отметить и бравурную Margins c ее неожиданным финалом. Словом, в каждом из семи треков есть своя весьма аппетитная «изюминка». Сделанный в целом по законам постбопового мэйнстрима, альбом словно доказывает, как много резервов есть у этого направления, когда за дело берутся по-настоящему креативные мастера. Все музыканты трио еще весьма молоды по джазовым меркам. Пауль только в этом году достиг возраста Христа, а Даниэлю и Петру еще нет и тридцати. И Atrium убеждает в весьма оптимистичных перспективах их совместного коллектива. © & (p) 2017 Fortune Productions 7 tks / 36 mins (Daniel Toledo – b; Piotr Orzechowski - p; Paul Svanberg – dr;) Линк предоставил Daniel Toledo Леонид Аускерн