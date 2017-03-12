Knyaz Mishkin + V.Siamashka & Co - Improvisatorium

Центр и провинция… В разных странах в джазе и импровизационной музыке в целом по-разному складываются пропорции между этими понятиями. В огромной России, при всем уважении, скажем, к Новосибирску и Курску, все варится преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге. Похоже, при всей условности такого деления, выглядит ситуация и в Штатах, где центр – это два побережья (Нью-Йорк и Калифорния), а между ними – огромная провинция. А вот в маленьких странах, скажем, Литве или Голландии, на мой взгляд, такого резкого различия нет. В Клайпеде и Паневежисе, в Роттердаме и Делфте на джазовой сцене происходит не меньше интересного, чем в Вильнюсе, Каунасе и Амстердаме. Для Беларуси с ее территориальными и популяционными масштабами, опять-таки на мой взгляд, более органичен путь малых стран. И очень здорово, что ведущие импровизаторы страны, Леонид Нарушевич и Виктор Семашко со своими коллективами, стали предпринимать культурно-просветительские «набеги» в областные и районные центры Беларуси. Там наверняка немало талантливых практикующих музыкантов, которые, послушав «Князя Мышкина» и «Віктара Сямашку ды Кумпанію", дерзнут «выйти из тени». А для тех любителей музыки, кто устал от попсовой жвачки (эти ребята, хорошо знающие, «что нужно народу», гастролируют весьма интенсивно), значение таких концертов трудно переоценить.
Во время выступления Леонида и Виктора сотоварищи в Витебске, в лофте «Дитрих», 10 декабря 2016 года и родился альбом Improvisatorium. Вместе с Нарушевичем и Семашко в тот день на сцену выходили Денис Кудрявцев и Максим Ивкин. Кудрявцев-Ивкин-Семашко представляли V.Siamashka & Co (первый трек Impro объемом за двадцать минут), затем более короткую композицию Visa сыграл «Князь Мышкин» (Нарушевич-Ивкин), а потом все вместе «дали жару» в коллективной импровизации Torium, тоже более двадцати минут звучания. Так выглядят формально сюжет концерта и сюжет альбома. А по существу, по крайней мере, на мой взгляд, концерт и альбом стали … бенефисом Максима Ивкина!
Да простят меня маститые лидеры, они играли ничуть не слабее своего традиционно высокого уровня, но Максим меня в этой записи просто поразил. В первой композиции Виктор солировал на кларнете, Денис – на ударных, а Максим – на электрооргане. Да, солировали все трое – на то и импровизация – но совершенно неожиданно для меня именно инструмент Ивкина стал здесь формообразующим, именно он вел коллег за собой. Максим выжал здесь из электрооргана все, что только мыслимо и даже чуть больше! Во второй композиции «Князь Мышкин» представил дуэт гитары и голоса. Уже вокал Ивкина и тут был неподражаем. Как назвать, то что он делал под чуткий аккомпанемент гитары Нарушевича? «Силлабическое пение» - верно, но постно, «скэт-вокал» - слишком джазовый термин, от которого вокал Максима бесконечно далек. Пожалуй, достойного термина я тут не подберу. Сравнение – пожалуйста: в том же духе, но совсем по-иному работает в европейском импровизационном авангарде Фил Минтон. Вот на него чуть-чуть, по духу импровизации, это похоже. Слышал о готовящемся альбоме «Князя» с участием Ивкина, с нетерпением жду, предвкушаю. Что же до финального совместного аккорда, то он был достоин всего концерта в целом. Думаю, город Шагала, Малевича и «Славянского базара» такого еще не слышал. Я – тоже.