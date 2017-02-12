O.R.k. - Soul Of An Octopus

Много знакомых, в первую очередь по релизам RareNoise Records, имен видим мы в составе квартета O.R.k., который альбомом Soul Of An Octopus впервые вписывает свое название в каталог лондонского лейбла. Но для самого квартета это уже второй альбом: группа дебютировала в 2015 году диском Inflamed Rides. Тот альбом оказался успешным, снискал O.R.k. немало одобрительных отзывов в прессе, а после его издания группа совершила большой концертный тур, дав 30 выступлений в Аргентине, Чили, Мексике и целом ряде европейских городов. Незамедлительно принялись музыканты и за подготовку новой работы. «Все треки нового альбома прелставляют собой честную и эффективную картину того, что из себя представляет O.R.k. именно сейчас», - так характеризует Soul Of An Octopus вокалист ансамбля Лоренцо Эспозито Форнасари.
С этим итальянским певцом, уроженцем Болоньи, наши читатели уже встречались в изданных на RareNoise альбомах проектов Berserk! и Obake (Draugr). Австралийский басист Колин Эдвин играл вместе с ним в последнем проекте, а вообще он постоянно работает с британскими прог-рокерами Porcupine Tree и неоднократно фигурировал также в составах дпугих коллективов, издававших свои работы на RareNoise. И ударник нынешнего состава King Crimson американец Пэт Мастелотто играл уже с Форнасари в Berserk! и целом ряде других релизов RareNoise. Кроме того, он должен быть знаком нашим читателям по сотрудничеству с Тони Левиным в проекте Stick Man. Пожалуй, только с итальянским гитаристом Кармело Пипитоне из Marta Sui Tubi мы встречаемся впервые.
Релизы RareNoise обычно отличает размытость стилистических границ, сочетание казалось бы трудно сочетаемого, напрмер, джаза и метал-рока. В этом смысле Soul Of An Octopus показался мне не очень характерным для издательской политики лейбла. Альбом в общем и целом выдержан в рамках прог-рока. Да, гитарные риффы Пипитоне и агрессивная работа ритм-группы делают музыку O.R.k. достаточно жесткой, но структурная сложность композиций и изысканность звучания не оставляют сомнений в принадлежности группы именно к этому направлению. Ну, а главным «козырем» O.R.k. является вокал Форнасари. Этот итальянский певец получил в свое время оперное образование, и даже в Soul Of An Octopus он иногда дает это почувствовать. Хороший диапазон голоса, драматический талант и разносторонность делают Форнасари безоговорочным фронтменом O.R.k. Его вокал в Heaven Proof House даже позволил авторам пресс-релиза сравнить Лоренцо с… Леонардом Коэном – согласитесь, довольно неожиданно! Что не совсем характерно для прог-рока – это длина композиций. Мы привыкли, что по крайней мере один-два трека в таких альбомах растягиваются минут на восемь-десять. Но O.R.k. обошелся на этом диске без эпиков: все композиции, от стартовой Too Numb и до финишной Till The Sunrise Comes (на мой вкус, одной из лучших на диске), уложились во временной диапазон четырех-пяти минут: редкая для прог-рокеров самодисциплина и лапидарность. В целом «Душа осьминога» оказалась богатой оттенками и совсем не однозначной – думаю, это головоногое придется по душе любителям прог-рока. © & (p) 2017 RareNoise Records
9 tks / 41 mins
(Lorenzo Esposito Fornasari - voc, keys, electronics; Carmelo Pipitone – ac ans el g; Colin Edwin - fretted and fretless b; Pat Mastelotto – ac and electronic dr and perc;)
Диск предоставлен hubtone PR Леонид Аускерн