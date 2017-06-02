Ototsky / Serechenko / Khramtcevich - Baritone Domination

Новый релиз московского авангардного лейбла ТОПОТ предлагает вашему вниманию фонографический дебют трио Отоцкий – Сереченко – Храмцевич. Их этих трех имен мне до сих пор было знакомо только последнее: баритон-саксофонист Сергей Храмцевич участвовал в записи альбома «ТОПОТ Аркестра». Само же трио возникло летом 2016 года, когда Сергей присоединился к своему коллеге по инструменту Александру Сереченко (сольные проекты Solo Operator и Multioperator) и барабанщику группы «Метро 3» Петру Отоцкому.
Итак, два баритон-саксофониста плюс ударник. Уже само по себе такое сочетание непривычно, нелогично, дерзко – эпитет выбирайте по вкусу. В той же мере далек от устоявшихся джазовых традиций и созданный трио продукт на 55 минут звучания под резонным относительно контента названием Baritone Domination. Впрочем, наличие или отсутствие ярлычка «джаз» вряд ли беспокоит музыкантов: они играют «просто» импровизационную музыку и делают это весьма любопытным образом.
Сереченко соединяет игру на баритон-саксофоне с закольцовыванием своих пассажей посредством луперов и других электронных примочек. Подобно эстету-курильщику, запускающему в воздух затейливые кольца дыма, он генерирует остинатные музыкальные фразы, которые нанизывает на звук своего инструмента Храмцевич. Получаются интересные звуковые комбинации, которые всячески разукрашивает ударными Отоцкий. Вначале (я имею ввиду стартовую пьесу Intro) его роль в трио вроде бы кажется лишь вспомогательной, слушатель, несколько ошарашенный характером звучания двух баритон-саксофонов, ее не выделяет (так, во всяком случае, было со мной), но уже в замечательно экспрессивной следующей композиции Earth понимаешь, как обогащает концепцию трио именно его игра, без которой все действо выглядело бы пресноватым. А потом следует At The Gates, одна из вершин альбома, на мой вкус: дробь ударных, а затем медленно и почти торжественно нарастающий соединенный звук двух духовых, оставляющий ощущение мощной и неотвратимой силы. Возможно, ассоциацию навеяло название пьесы, но я почему-то вспомнил «Картинки с выставки» Мусоргского и подумал, что живи Модест Петрович в наши дни, «Богатырские ворота» могли бы принять подобный облик. Из других пьес альбома (весьма, кстати, продолжительных по времени звучания) отмечу также Resolution, еще одну композицию с сильнейшим энергетическим зарядом, лихим ритмом и эффектной пластичностью развития. Так что, резюмируя, очень рекомендую услышать этот интересный экспериментальный и весьма современный альбом. © 2017 ТОПОТ 7 tks / 55 mins (Peter Ototsky – dr; Alexander Serechenko - bars, loop station; Sergey Khramtcevitch – bars:) Линк предоставлен ТОПОТ Леонид Аускерн