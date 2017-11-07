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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Ori Dagan - Nathaniel. A Tribute To Nat King Cole

стиль:
07.11.2017

Ori Dagan - Nathaniel. A Tribute To Nat King Cole
Название этого альбома сразу дает представление о его содержании – но не в полной мере. Да, это трибьют выдающемуся певцу и пианисту Нэт Кинг Коулу, одному из первых афроамериканцев, преодолевших расовые барьеры на современном ему американском телевидении, человеку, преуспевшему как в джазе, так и в поп-музыке, но это еще и прекрасный повод познакомиться с незаурядным канадским вокалистом Ори Даганом, а также не только прослушать, но и просмотреть один из первых в джазе образчиков видео-альбома, где каждый из 12 треков представляет собой видеоклип.

Для Дагана Nathaniel – это уже третий альбом с его именем на обложке. Обращение к творчеству Нэт Кинг Коула он объясняет огромным уважением к таланту этого музыканта и своим желанием отметить столетие со дня его рождения, которое мир будет отмечать в 2019 году. Необычный видеоформат альбома связан не только с интересом к видеоклипам, которые Ори полюбил с детства. По его мнению, «сегодня можно быть хоть Чарли Паркером, но если у тебя нет видео твоего сингла, то мало кто заметит твой трек.» Для нового проекта Даган отобрал пять авторских песен, сочиненных им в содружестве с гитаристом Натаном Хильцем, и семь песен из репертуара Коула, как знаменитых хитов, так и сравнительно редко исполняемых. В его аккомпанирующий ансамбль вошли наряду с Хильцем пианист Марк Киесветтер и басист Росс МакИнтайр. В ряде треков Даган привлек также ударника Марка Кельсо и целый ряд именитых гостей. Тут прежде всего надо назвать легенду вокального бопа Шилу Джордан, а также очень известных на канадской сцене дам – вокалистку свингового направления Алекс Пангман и пятикратную обладательницу премии Джюно (канадский эквивалент Грэмми) и двухкратную номинантку непосредственно Грэмми Джейн Банетт, играющую на сопрано-саксофоне.

Обладатель сочного баритона, Даган очень уверенно чувствует себя и в традиционном пении, и в технике скэта (например, в Nature Boy). Как и предмет его трибьюта Нэт Кинг Коул, Ори также поет не только по-английски, но и на других языках, причем с безупречным произношением и истинно джазовым интонированием. Очень хороши его дуэты с приглашенными вокалистками. Pretend вместе с Пангман он исполняет так изящно и непринужденно, что эта песня так и просится в какой-нибудь бродвейский мюзикл. А в коуловской композиции Straighten Up and Fly Right Даган усраивает искрометное соревнование в скэте с неувядаемой Джордан. Хочется снять шляпу перед 88-летней вокалисткой, перед талантом которой годы, похоже, бессильны. Но и сам Ори Даган очень эффектен. Маститый Скотт Янов назвал его «очень креативным певцом в традициях Дэйва Ламберта, Джона Хендрикса и Эдди Джефферсона». Зачисление канадского певца в один ряд с такими мастерами из уст одного из самых компетентных джазовых критиков дорогого стоит!

© & (p) 2017 ScatCat Records

12 tks / 37 mins

(Ori Dagan – voc; Mark Kieswetter – p; Nathan Hiltz – g; Ross MacIntyre – b; Jane Bunnett - ss (tks 6, 9), fl (tk 11); Mark Kelso - dr (tks 5, 6, 8, 9, 11); Magdelys Savigne - perc (tks 6, 11); Sheila Jordan - voc (tk 5); Alex Pangman - voc (tk 8);)

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Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Канада, США
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