Olivier Lété - Tuning

Как гласит пресс-релиз, французский басист и композитор Оливье Лете (да простит он меня, если я неправильно транскрибировал его фамилию) с детства любил самую разную музыку. С одинаковым воодушевлением он слушал Led Zeppelin и Майкла Джексона, Пьера Булеза и Мишеля Леграна, Джона Колтрейна и Soft Machine. C годами его электрифицированный инструмент научился впитывать все эти разнообразные влияния, помогая своему владельцу вырабатывать индивидуальный творческий почерк. В 2002 году Лете вошел в состав National Jazz Orchestra под управлением Клода Бартелеми. Позже он работал в разных малых составах с известными музыкантами французского джаза, четыре года, с 2008 по 2012-й, проработал в ансамбле признанного мастера авангардного джаза Луи Склависа. Есть у Лете и самого разного формата собственные группы. В апреле 2017 года независимый лейбл Discobole Records выпускает сольный альбом 38-летнего музыканта под названием Tuning.
Удивительный альбом. Тут есть только сам Оливье и его электробас, оснащенный двумя усилителями звука. Это все. Никаких дополнительных эффектов, электронных «примочек» и так далее. Только двое – музыкант и его инструмент. Казалось бы, трудно сорок минут слушать только басовое звучание: скучновато и однообразно. Однообразно… Инструмент звучит в руках Оливье Лете так, что кажется, мы слышим живое существо, умеющее рычать, плакать, выть, радоваться и страдать, способное испытывать боль и ярость, гнев и любовь – целую гамму чисто человеческих чувств. Какое уж тут однообразие! В Tuning Лете представил необычайно многогранную программу. Тут есть композиции, где автор дает волю низкому голосу своего инструмента, накачивая музыку мерными остинатными ритмами - Dude Dad, Silent-Bloc, есть неожиданно нежные, абсолютно лиричные композиции, вроде Un retour с ее запоминающейся красивой мелодией или, в меньшей степени, Plus près, есть механистичная титульная композиция и величественная по своему строю Une saison, есть чисто фри-джазовая Blacktop и настоящая многоплановая сюита Ten Dollar’s Hand, где вибрация струн создает эффект чуть ли целого оркестра. Я перечислил чуть ли не все пьесы альбома, не стремясь к этому специально: да, здесь у каждого трека свое и очень интересное лицо.
Я бы рекомендовал послушать этот альбом многим: любителям импровизационного нового джаза, поклонникам электрической музыки, но прежде всего – басистам. Послушайте, сколько возможностей таит ваш инструмент, убедитесь, что в умелых руках ему не нужно никакое сопровождение, и он с усехом может заменить даже человеческий голос. И если у вас есть сольные амбиции – дерзайте вслед за Оливье Лете, но – своим путем! © & (p) 2017 Discobole Records
9 tks / 41 mins
(Olivier Lété – el.b;)
Линк предоставил Julien Fernandez, 5ive Roses PressЛеонид Аускерн