Steve Hobbs - Tribute To Bobby

Человек с малетами Стив Хоббс – уважаемый ветеран американского джаза. Его последний альбом Tribute To Bobby лучше всего слушать, параллельно читая собственноручно написанные им liner notes. Мне представляется, что особенно интересно это будет делать музыкантам: Стив признается, что впервые взялся за комментирование собственной работы, и потому он пишет больше всего о том, что хорошо знает: какие темы, гармонии, приемы, размеры использовались в той или иной композиции и почему, раскпывая секреты своей творческой лаборатории. Но и простые смертные найдут здесь массу интересных фактов, например, о происхождении названия альбома.
Первоначально Хоббс еще не имел названия этой работы. Он просто делал очередной, уже третий по счету, альбом со своим нынешним квинтетом (первые два выходили в 2007 и 2010 годах соответственно). Работа над ним была завершена в середине июля 2016 года. А 16 августа Стив узнал о смерти своего старинного друга, коллеги и, в чем-то, учителя: выдающегося вибрафониста Бобби Хатчерсона. Он немедленно решил посвятить новую программу памяти этого мастера, так появилось название Tribute To Bobby.
Сам Хоббс тоже играет в этом альбоме на вибрафоне, но его основным инструментом является маримба. Со своими партнерами, как уже сказано выше, он работает давно и для каждого нашел добрые слова (надо сказать, совершенно справедливые). Так, игру Питера Вашингтона он сравнивает с техникой знаменитого Пола Чемберса. В двух треках помимо инструментальной музыки звучит и вокал – на мой вкус, в контексте программы совершенно не обязательный, но, Стив сам признается, что любит вокалистов! Играют музыканты в основном произведения своего лидера, среди которых не могу не отметить Thelonious Funk и El Sueno De Horace Silver – названия тут говорят сами за себя и посвящения этих композиций классикам джаза очевидны. Сам же Хоббс лучшей композицией диска считает Tres Vias со своей сольной партией на маримбе и соло Колкера на сопрано-саксофоне и О’Конелла на фортепьяно. Помимо авторской музыки есть в альбоме три кавера – и все очень разные по характеру! При исполнении супер популярного латинского хита Besame Mucho Стив предложил своим партнерам в качестве ритмической основы … размер 12/ 8, характерный для западно-африканской музыки нанинго. Видит Бог, я (да и множество других слушателей) никогда не узнал бы об этом без его liner notes, но непривычную магию ритма в этой вещи вы почувствуете сразу! В истинно джазовом ключе интерпетировал квинтет и классическую песню протеста Боба Дилана Blowing In The Wind. Наконец, для финала, как вишенку на торте, Стив Хоббс приберег классический джазовый стандарт Роджерса и Харта Where or When, словно подчеркивая разносторонность программы своего трибьюта Бобби Хатчерсону. Салют собрату по музыкальному оружию получился очень творческим, емким и содержательным. © & (p) 2017 Challenge Records 13 tks / 75 mins (Steve Hobbs – marimba, vibes; Adam Kolker – ts, ss; Bill O’Connell – p; Peter Washington – b; John Riley – dr; Carol Ingbretsen, Maurice Myers, Marvin Thorne – voc (tks 8,11);) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид Аускерн