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Steve D'Angelo - Dancing Sideways
18.02.2018
Стив Д’Анджело - весьма известный и разносторонний музыкант, работающий в разных сферах и играющий на разных инструментах, при том, что его главным «оружием» является гитара. Он много и успешно работает для телевидения, как в США, так и в Канаде, что в 2008 году принесло ему премию Эмми. Сотрудничает Д’Анджело с музыкантами ритм-энд-блюза, со знаменитым Доктором Джоном и со многими другими известными артистами разных жанров. Один из самых востребованных музыкантов Торонто, он выпустил свой первый альбом Monkey Swing в 2008 году. Десять лет спустя Стив Д’Анджело предлагает вниманию публики свой второй авторский диск Dancing Sideways. Как видите по датам, пополнение личной дискографии не является для этого успешного музыканта и композитора приоритетной задачей: Dancing Sideways появился тогда, когда его создатель счел это важным и необходимым для себя.
Записывался этот альбом в две сессии в двух разных студиях Торонто. Основным составом в работе над Dancing Sideways являлся постоянный квартет Д’Анджело с участием клавишника Криса Прюдена, басиста Стива Лукаса и ударника Лоренцо Кастелли. В обеих сессиях к ним присоединялись приглашенные Стивом студийные музыканты. Так появился альбом Dancing Sideways, в который вошло одиннадцать композиций Стива D'Angelo.
Если говорить о стилистике, то эту работу можно, с определенными оговорками, отнести к музыке фьюжн. Разумеется, Д’Анджело не копирует корифеев этого стиля из 70-х годов, эта музыка написана во втором десятилетии ХХI века, и в ней есть много того, что в те годы Хэнкок, Кориа и другие не могли предвидеть, тем не менее, генетическая связь заметна. Гитара Д’Анджело по звучанию очень хороша, такие треки, как Hawaii 9-0 или Jerk Sauce дают возможность оценить это в полной мере. Вполне на уровне своих задач и музыканты его бэнда. Альбом получился очень динамичным, эта музыка слушается легко и поднимает тонус, чем бы вы ни занимались при ее прослушивании. Не скажу, что Dancing Sideways преподносит какие-то открытия, но хорошее настроение с этой музыкой вам обеспечено.
. © 2017 Steve D'Angelo 11 tks / 52 mins (Steve D'Angelo - g , keyb , perc; Robi Botos - p, org, clav; Chris Pruden – p, org , clav; Mark Lalama - p, org; Steve Lucas – b; Lorenzo Castelli - dr , perc; Davide Di Renzo – dr; Arturo Avalos - shakers , timbales , congas; Sarah T - congas , shakers; Rene Rowe – voc;) Линк предоставлен RDX Promo
Леонид АУСКЕРН
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