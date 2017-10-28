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Lorenzo Feliciati - Elevator Man
28.10.2017
Итальянский бас-гитарист Лоренцо Фелициати – постоянный участник реестра музыкантов, сотрудничающих с лондонским лейблом RareNoise Records, и наши читатели часто встречались с ним в обзорах, как его собственных альбомов, так и различных проектов (Naked Truth, Mumpbeak и др.), издававшихся здесь. Новый авторский проект Лоренцо Elevator Man – уже третий, где на обложке стоит только его имя. Он заметно отличается от предыдущего сольного альбома Фелициати Koi (2015). Как говорит сам музыкант, после сюитного, близкого к эмбиент Koi, он решил подготовить альбом, более ориентированный на песенный формат и значительно смещенный стилистически в сторону прог-рока. Работа по написанию композиций для Elevator Man заняла у него около трех месяцев, и именно в качестве в первую очередь композитора он предстает перед слушателем в этом проекте.
Сам Фелициати играет в Elevator Man не только на ладовой и безладовой бас-гитаре, но и на обычной электрогитаре и клавишных. В трех случаях его пьесы – это дуэты с ударными и (в The third door) c диджеем. Почти во всех остальных треках вместе с ним присутствует и группа духовиков, а вот в остальном каждый трек – это свой маленький ансамбль. Лоренцо устроил настоящий парад барабанщиков: за ударной установкой при записи Elevator Man сменяло друг друга аж восемь музыкантов, включая таких звезд, как Чед Ваккерман (работал с Аланом Холдсуортом) и Пат Мастелотто (King Crimson). В трех треках мы можем смаковать гитарные соло от трех разных гитаристов. В этом заочном «соревновании» я бы отдал пальму первенства итальянцу Марко Сфольи из прог-группы Premiata Forneria Marconi, солировавшему в композиции Their Like Me. Из других громких имен назову еще трубача вьетнамского происхождения Куонг Ву и старого партнера Фелициати по ряду проектов Роя Пауэлла, играющего на клавинете в одном из треков.
Все десять композиций альбома, хоть и выдержаны в рамках прог-рока, не очень велики по продолжительности звучания, тут нет характерных для этого направления эпиков (самая длинная пьеса 14 Stones звучит менее восьми минут). Несколько композиций, особенно Three Women и Unchained Houdini, Фелициати сделал с весьма интенсивном драйвом, другие решены в более сдержанном темпе, с традиционными длинными соло и переплетением партий духовых и гитар. Свою собственную игру Лоренцо называет сложившеся под влиянием такого выдающегося мастера, как Жако Пасториус, ставшего маяком для многих басистов джаз-рока и прог-рока. Elevator Man в полной мере дает возможность слушателю оценить, как справедливость этого утверждения, так и художественную ценность очередного поворота в творческой карьере Лоренцо Фелициати. © & (p) 2017 RareNoise Records 10 tks / 58 mins (Lorenzo Feliciati - fretted and fretless b, el. g, keyb; Roberto Gualdi (tk 1), Chad Wackerman (tk 2), Pat Mastelotto (tk 3), Gianni Di Renzo (tk 4), Davide Savarese (tks 5, 10), Davide Pettirossi (tk 6), Armando Croce (tk 8), Gianluca Plamiert (tk 9) – dr; Stan Adams – tb; Pierluigi Bastioli - bass tb; Duilio Ingrosso – bars; Roy Powell - hohner clavinet; Cuong Vu (tks 3,5), Claudio Corvini (tk 4)– tp; Alessandro Gwis – ac. p with Reaktor running on laptop; Sandro Satta – as; Antonio Jasevoli (tk 6), Mattias IA Eklundh (tk 8), Marco Sfogli (tk 9)– el.g; DJ Skizo – turntables & rhythm design; Luca Giacobbe – vibe; Aidan Zammit – keyb; ) Диск предоставлен hubtone PR Леонид Аускерн
авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
прог-рок
страна
Великобритания, Вьетнам, Италия, США, Швеция
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