Synesthetic Octet - In the Meanwhile Shoot Me a Movie

С Synesthetic Octet, ансамблем, созданным австрийским кларнетистом и композитором Винсентом Понграчем (р.1985), я познакомился в 2015 году, рецензируя его дебютный альбом Rastlos. В той рецензии (ее можно найти на сайте) шла речь и об истории создания этого коллектива, и о его необычном названии, и о творческой биографии самого Понграча, поэтому возвращаться к этим темам не буду. Перейдем сразу ко дню сегодняшнему. Со времени Rastlos прошло два года. Сам Винсент живет сейчас «на два дома», разрываясь между родной Веной и Копенгагеном, где он проводит большую часть времени. В 2016 году был выпущен альбом ремиксов Rastlos, а 18 июня текущего года в родном для Понграча венском клубе Porgy and Bess состоится презентация новой работы коллектива: ЕР In the Meanwhile Shoot Me a Movie.
Название альбома как бы намекает на то, что образы музыки каждой из вошедших в него композиций должны визуализироваться для слушателя в сугубо индивидуальный, цветной или черно-белый, широкоформатный или узкопленочный, это уж кому как повезет, ментальный киносеанс. Делиться образами, которые навеяла мне музыка Пограча, – дело пустое, у каждого слушателя они все равно будут своими, поэтому поделюсь лучше общим впечатлением от этой работы.
Впечатление это оказалось сильным и многоплановым. С одной стороны девять композиций альбома сливаются воедино в этакий гимн пестрому миру постмодернизма. В музыке Винсента, талантливо воплощенной его коллективом, на равных сосуществуют и свободно перемешиваются элементы современной академической музыки, нового джаза, музыки фьюжн или даже рока (финальный трек And Then с вокалом от Рене Бенсон), рэпа (эффектный трек Pickedem с рэп-декламацией от Аугуста Бэрона). В этом коллаже, в этом паззле, нет, и не может быть единственно правильного варианта: музыкальные «кирпичики» в этот раз сложены так, как их увидел художник, но в другой раз все может быть совсем иначе. Мир музыки Понграча – это мир без какой-то определенной точки опоры, это мир, в котором все изменчиво, не постоянно и … по-своему очень красиво.
А теперь поглядим на альбом под несколько иным углом. В нем девять достаточно коротких пьес, но в каждой заложено столько разнообразных и интересных идей, что In the Meanwhile Shoot Me a Movie можно воспринимать и как собрание неких эскизов-заготовок, где почти каждая композиция могла бы в развитии стать основой для целого отдельного альбома. Я легко себе представляю этакий жесткий альбом на основе And Then, камерный праздник духовых на основе Tape, импровизационный фейерверк, в который можно превратить Holly B, наконец, настоящую симфоническую поэму, которой, по сути, уже и является самая цельная и масштабная композиция альбома, мини-симфония Abyss I. Словом, идей у Винсента Понграча много, и он щедро делится ими в этой работе. На мой вкус, In the Meanwhile Shoot Me a Movie – значительный и серьезный шаг вперед в творческом развитии австрийского музыканта. Тем интереснее будет следить за его путем и в дальнейшем. © & (p) 2017 Jazzwerkstatt Records 9 tks / 24 mins (Vincent Pongrácz – cl, comp; Doris Nicoletti – fl; Clemens Salesny – as, bass cl; Richard Köster – tp; Alois Eberl – tb; Peter Rom – g; Manu Mair – b; Lukas König – dr; with August Baron – voc (tk 5); Renee Benson - voc (tk 9);) Линк предоставил Vincent Pongrácz Леонид Аускерн