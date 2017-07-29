The Holy Quintet - Borough

Пять творческих путей (в переносном смысле слова) и пять чисто географических концертно-гастрольных дорог пяти разных музыкантов экспериментально-авангардного направления сошлись в одной точке, и имя этой точке – Боро. Так очень кратко можно охарактеризовать фабулу нового релиза московского лейбла Mikroton Recordings, работающего под эгидой видного теоретика и практика экспериментальной импровизации Курта Лидварта. Ну, а если попытаться эту фабулу изложить пространнее, то выглядеть история этой записи будет так:
В феврале 2013 года волею случая одновременно оказались в Лондоне живущий постоянно в Берлине виолист китайского происхождения Джонни Чанг и канадский синтезаторщик Джейми Друин. Воспользовавшись этим, Саймон Рейнел, основатель британского независимого лейбла Another Timbre, организовал их совместное выступление, пригласив участвовать в нем двух местных музыкантов – контрабасиста Доминика Лэша и бас-кларнетиста Дэвида Райана, а также греческую исполнительницу на цитре Димитру Лазариду-Хатцигогу. Особенно колоритен в этой компании Райан – не только музыкант, но и писатель, и художник, активный пропагандист авангардного искусства разных жанров. Впрочем, все пятеро – давние и успешные «жнецы» на этой "ниве", с солидным послужным списком выступлений и коллабораций в разных странах. Спонтанный концерт и, одновременно, сессия звукозаписи, состоялся в стенах лондонской церкви Боро, чье полное название звучит, как Borough Welsh Congregational Chapel. Поэтому альбом и получил название Borough, а свой спонтанный ансамбль музыканты уже впоследствии в шутку назвали, отталкиваясь от записи в стенах храма, «Священный квинтет» - The Holy Quintet.
Не знаю, почему Рейнел не издал эту 38-минутную запись сам, но факт налицо: четыре года спустя она увидела свет в России. Надо сказать, что ранее ни один из ее участников, за исключением участия Чана в одной из компиляций, на Mikroton Recordings не издавался. Две композиции, обозначенные просто номерами, составили альбом. Хотя отдельные участники квинтета ранее уже выступали друг с другом на разных площадках, но все вместе они тоже играли впервые. В силу этого, конечно, было сложно придать цельность выступлению людей с разными творческими индивидуальностями. В электронно-акустическом саунде сложившегося ансамбля я бы сделал акцент на первой части этого словосочетания: основой саунда стала плотная электронная ткань, сотканная Друином и тонкое взаимодействие акустических инструментов друг с другом и с синтезаторами. Баланс тут очень хрупок и эфемерен, как при ходьбе по тонкому льду, однако исполнителям удалось его добиться в обоих композициях. Особо я выделил бы в этом смысле игру Чанга. Впрочем, думаю, любители авангарда, смогут по достоинству оценить игру каждого из участников The Holy Quintet. © & (p) 2017 Mikroton Recordings 2 tks / 38 mins (Johnny Chang – viola; Jamie Drouin – suitcase modular, radio; Dominic Lash – b; Dimitra Lazaridou-Chatzigoga – zither; David Ryan – bass cl;) Линк предоставлен Mikroton Recordings Леонид Аускерн