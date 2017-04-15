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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Tal Cohen / Danielle Wertz - Interwined

стиль:
15.04.2017

Tal Cohen / Danielle Wertz - Interwined
Молодые музыканты, вокалистка Даниэль Верц и пианист Тал Коэн представляют свой дебютный альбом. Оба исполнителя уже познали вкус успеха, и, объединив усилия, двигаются к новым высотам впесте. Даниэль – американка, родом из Вирджинии, искусству джазового вокала училась в университете Майами. Среди самых громких успехов в ее еще пока не очень длинной профессиональной карьере – полуфинал международного конкурса джазовых вокалистов им. Телониуса Монка в 2015 году. Успела она посотрудничать с такими людьми, как Крис Ботти, Сирил Эйми, Брюс Хорнсби. Ее партнер Тал Коэн родился и вырос в Израиле. Как пианист, начинал с исполнения академической музыки и еврейского фольклора. С 16 лет Тал живет в Австралии, в городе Перт. Здесь он получил степень в Академии сценических искусств Западной Австралии и здесь увлекся джазом. Первый его альбом вышел еще в 2011 году. И у него уже есть награды нескольких джазовых форумов в Австралии и США.

Свой альбом Даниэль и Тал составили из смеси «вечнозеленых» стандартов, таких, как, скажем, But Not For Me братьев Гершвинов или Autumn Leaves Козмы, и собсвенных композиций, сочиненных вместе или одним Коэном. К этой группе треков принадлежит и титульная композиция. Дуэтный характер альбома определил камерную его направленность. Почти во всех композициях мы слышим только дуэт голоса и фортепьяно. Лишь в двух треках, стандартах Beautiful Love и Autumn Leaves, к дуэту присоединяется тенор-саксофон Джейми Олерса, партнера Коэна по его прежним проектам. Слушать Interwined приятно. Приятно, что молодые исполнители отказались от проторенных путей в исполнении стандартов и постарались придать свежесть своим интерпретациям. Приятно слышать красивый мягкий голос Даниэль, которому подвластны и традиционное пение, и стремительные вокализы в некоторых треках. Приятно ощущать отличное взаимопонимание партнеров, чуткость игры Тала, отзывающегося на каждую ноту, взятую его партнершей. Откровенно говоря, я так и не решил для себя, чью манеру напоминает мне его игра на фортепьяно. Возможно, это и есть та индиыидуальность исполнения, которую так ищут многие пианисты.

В общем, первый шаг дуэта получился довольно уверенным. Но, чтобы выработать свою собственную «походку» этих шагов предстоит сделать еще не мало. Понаблюдаем с доброжелательным оптимизмом.

© 2017 Tal Cohen / Danielle Wertz

8 tks / 36 mins

(Danielle Wertz – voice; Tal Cohen – p; Jamie Oehlers – ts (tks 1,7);)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Австралия, Израиль, США
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