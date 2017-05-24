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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Sylvia Bennett - For You

стиль:
24.05.2017

Sylvia Bennett - For You
Публикуя рецензии на радикально-экспериментальные проекты, я отдаю себе отчет, что очень и очень тоненькая ниточка связывает такие работы и с понятием «импровизационная музыка» и с понятием «джаз». Слушать ли такую музыку, интересоваться или отвергать ее – дело наших читателей. Сегодня мы представляем альбом по-своему не менее радикальный, но – с противоположного фланга. Кто-то ведь предпочитает именно такую музыку. Альбом For You, новая работа американской вокалистки Сильвии Бенетт, - это нечто среднее между smooth-jazz и обычной поп-музыкой, причем, я бы сказал, даже с большим акцентом в сторону последней.

При этом Сильвия – совсем не рядовой исполнитель. У нее есть номинация на Грэмми, она выступала на очень престижных сценах, а для поклонников джаза без приставки smooth отличной рекомендацией может служить тот факт, что она какое-то время работала с бэндом самого Лайонела Хэмптона, который, собственно, и открыл эту певицу. Хэмптон высоко ценил ее незаурядные вокальные данные и умение завоевывать внимание публики. Эти качества очень пригодилось Сильвии и после начала сольной карьеры. Один из альбомов своей обширной дискографии Бенетт посвятила впоследствии своему выдающемуся наставнику.

Но сама она предпочла музыку иную. For You, созданный под руководством и при непосредственном участии давнего продюсера Сильвии Хэла Батта в его студии в Майами, с первых же тактов убеждает в этом. Все знают, сколь тонизирующим и освежающим действием обладает профессионально выполненный массаж. Вот такой массаж для вашей души и ваших ушей (если, конечно, вам показана подобная процедура) и предлагает Сильвия Бенетт. Легкие, ласкающие ухо мелодии, хорошо поставленный мягкий приятный голос, ненавязчивый полудискотечный ритм сопровождают вас с первого до последнего трека. В одном из них, Two Hearts One Soul, к заранее запрограмированной музыке и гитарным соло Батта или Марсело Азеведо добавляется скрипка венгерского музыканта Петера Ференца, работающего в одной из smooth-джазовых команд. Чуть повыше среднего по альбому темп взят в композиции I Never Thought, возможно, поэтому она впечатлила меня больше других. В целом же потенциальный адресат такой музыки указан чуть выше. Если smooth-jazz вам по душе - For You придется очень кстати.

© & (p) 2017 Out of Sight Music, Inc

11 tks / 39 mins

(Sylvia Bennett – voc; Marcello Azevedo – programming music (tks 3,5,7,8,9,10), g solo (tk 5); Hal S. Batt - programming music (tks 1,2,4,6), g solo (tks 1,6,7,8); Peter Ferencz – vi (tk 3);)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
смус джаз
страна
США
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