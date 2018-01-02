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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Little Axe - London Blues

стиль:
02.01.2018

Little Axe - London Blues
Размытость границ понятия «современный блюз», как в зеркале, отражается в альбоме London Blues музыканта, работающего под сценическим именем Литтл Экс (Little Axe). Более того, он и сам немало сделал для размывания этих границ. Начнем с того, что, как Литтл Экс, он работает с 1992 года. До того его звали Скип МакДональд и именно таким образом он указан в выходных данных альбома. Но и это еше не все превращения. При рождении – а это произошло уже довольно давно, аж в 1949 году, в Дэйтоне, штат Огайо – он получил имя Бернард Александер, и именно этим именем подписаны все композиции его полностью авторской работы London Blues.

Блюзом Литтл Экс (Скип МакДональд? Бернард Александер?) увлекся еще с детства. Эту любовь привил ему отец. Уже подростком он начал играть на гитаре на профессиональной сцене, а в начале 70-х перебрался с группой под названием The Entertainers в Нью-Йорк. С группой Wood Brass & Steel, где играл и его нынешний партнер по London Blues басист Дуг Уимбиш, уже Скип МакДональд исполнял смесь блюза, госпел и музыку ду-воп, а после ее распада, с конца 70-х, целиком перешел к остро модным направлениям того времени – рэпу, хип-хопу, музыке рэгги в ее экспериментально-психоделической версии даб. Превратившись в начале 90-х из Скипа Макдональда в Литтл Экса, он вернулся к своей блюзовой молодости, но на сей раз активно насыщая блюз элементами других направлений, прежде всего даба.

London Blues – уже восьмой альбом Литтл Экса и второй его релиз на немецком лейбле Echo Beach Records. Издание альбома осуществлено сразу на нескольких носителях, отличающихся количеством треков. В любом случае, здесь десять основных композиций, которые дополняются в основном их даб-версиями. Приближающийся по возрасту к семидесяти музыкант, окруживший себя старыми испытанными партнерами, дает эффектный урок микширования направлений в современном блюзе. В его симпатичных песнях традиции классических стилистик – чикагского блюза, блюза Дельты – переплетаются с элементами госпел, трип-хопа, даже, как мне показалось, кантри-рока, но прежде всего с дабом. Это такой веселый, легко ложащийся на ухо рэгги-блюз, где классическая блюзовая губная гармоника соседствует с характерными мощными басовыми линиями, заразительным ритмом ударных и характерным гипнотическим вокалом. Мне сложно выделить здесь какую-то одну композицию – работа ровная, без очевидных слабых мест, но если поставить себе такую задачу, я назвал бы титульную композицию London Blues. В конце концов, именно в столице Великобритании многочисленные выходцы с Ямайки, принесшие сюда свою музыку рэгги, встретились с британской блюзовой волной, в результате чего и возник даб.

© & (p) 2017 Echo Beach Records

18 tks / 74 mins

(Skip McDonald – lead voc, g, b, programming; Doug Wimbish, George Oban – b; Keith LeBlanc, Perry Melius – dr; Alan Glen – harm; King Size Slim – slide g; Ghetto Priest (tk 9), Paul Robeson (tk 10) – voc;)

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Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
рэггей, современный блюз
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