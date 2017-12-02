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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Eraldo Bernocchi / FM Einheit / Jo Quail - Rosebud

стиль:
02.12.2017

Eraldo Bernocchi / FM Einheit / Jo Quail - Rosebud
Итальянский гитарист и саунд-дизайнер Эральдо Берноччи профессионально играет с конца 70-х годов прошлого века, он - один из основателей лондонской фирмы RareNoise Records и, время от времени, выпускает под этим логотипом различные проекты, альбом одного из последних, Obake, был издан в 2016 году. Немецкий музыкант, работающий под ником Эф Эм Айнхайт, известен прежде всего своим участием в группе Einsturzende Neubauten, очень модным в 80-е годы индастриел-проектом. Айнхайт был там фронтменом. Английская виолончелистка Джо Куэйл – музыкант с классическим образованием и разнообразными интересами, среди которых первенство надо отдать собственному творчеству и исполнению музыки академических классиков. Что может быть общего у этих трех людей с явно разной творческой «группой крови»?

Ответ – перед вами. Альбом под названием Rosebud, изданный RareNoise Records в ноябре 2017 года, объединил всех трех в общем проекте. Причины столь необычного альягса частично поясняют слова Эральдо: «Самое интересное для меня, это объединить разные элементы и наблюдать за возникающим при этом алхимическом соединении звука и идей. Когда я начинаю работать над альбомом, мне очень трудно четко представить себе конечную цель. Мне нравятся определенные люди, определенная атмосфера, определенные соотношения звука и энергетики, и я просто погружаюсь в них. В известном смысле, это напоминает начало путешествия, в котором вам все равно куда доберетесь».

Так что, импровизационный характер проекта налицо. И что же получилось у играющего на гитаре и управляющего электроникой Эральдо, не изменившей своей виолончели Джо и Айнхайта, инструментарий которого в этом альбоме выглядит так: «металл, песок, камень, не музыкальные инструменты и электроника»? Получилась странная, местами притягательная смесь индастриэл, эмбиент и свободной импровизации. Иногда, как в длинной стартовой композиции Bloom, - атональной, со слабо выраженным ритмическим началом, иногда, как в Kangoo, - довольно жестко ритмически организованной. Само название проекта поначалу ассоциировалось у меня с одной из серий известного американского анимационного сериала «Симпсоны», но пресс-релиз пояснил, что связь с миром кино тут есть, но иная. И название альбома Rosebud, и название композиции Хanadu, оказывается, восходят к знаменитому в истории киноискусства фильму Орсона Уэллса 1941 года «Гражданин Кейн». Неоэиданно? Иного от этого проекта, как и от музыкальной философии лейбла RareNoise Records ждать не приходится.

© & (p) 2017 RareNoise Records

6 tks / 36 mins

(Eraldo Bernocchi – baritone g, electronics; FM Einheit – metals, sand, stones, tools, electronics; Jo Quail – cello;)

Диск предоставлен hubtone PR

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Германия, Италия
музыкальный стиль
авангард, эмбиент
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