Drifting In Silence - Dawn

Пресс-релизы аттестуют музыку гитариста из Бостона Джастина Пайпера, как эсид-джаз. Этот популярный в 90-е годы термин в наши дни как-то незаметно вышел из употребления, но вот применительно к Пайперу запылившийся ярлычок извлечен из ...