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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Drifting In Silence - Dawn

стиль:
22.12.2017

Drifting In Silence - Dawn
Drifting In Silence – проект американского мультиинструменталиста и композитора из Северной Каролины Деррика Стембриджа. Существует он с 2004 года и за прошедшее время Деррик выпустил на своем лейбле Labile Records целую дюжину альбомов. Самый свежий, двенадцатый альбом Dawn, увидевший свет 12 декабря, мы представляем сегодня. Все эти годы Деррик верен избранному им направлению, которое он сам называет «пост-эмбиент». Возможно, тонкие знатоки этого направления почувствуют разницу между пост-эмбиентом и эмбиентом в традиционном понимании, но для меня, во всяком случае, если говорить об альбоме Dawn, оба термина остаются синонимами.

Большинство композиций этого альбома из десяти треков – красочные, но умиротворяющие звуковые пейзажи, в которых сливаются звучания электронных и акустических инструментов с кокретными шумами. Слушая Dawn, я не раз ловил себя на мысли, что под музыку Drifting In Silence с ее приливами и отливами электронных волн, легко представить себя сидящим на берегу океана в теплую летнюю ночь, наполненную мириадами звуков, главным из которых является неумолчный шум прибоя. Мне кажется, такая музыка оказывает не просто расслабляющее, но и подлинно лечебное действие на человека, рискнувшего отрешиться на час от каждодневных стрессов. Впрочем, в арсенале Стембриджа в этом альбоме есть и композиции более энергичные, с требовательным ритмом (титульная Dawn или Remember) и по-настоящему драматичным развитием музыкального сюжета (October).

Я бы не решился рекомендовать этот альбом поклонникам, скажем, хэви метал или горячего рок-н-ролла, но вот всем остальным – от любителей джаза и до фанатов электронного «индастриел» - почему бы и нет? Думаю, музыка Drifting In Silence принесет им только положительные эмоции и внесет нотку разнообразия в сложившиеся музыкальные вкусы.

© & (p) 2017 Labile Records

10 tks / 57 mins

(Derrick Stembridge – all instr.)

Линк предоставлен Drifting In Silence

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
эмбиент
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