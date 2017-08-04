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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Enrico Rava - Katcharpari

стиль:
04.08.2017

Enrico Rava - Katcharpari
Есть все же особая прелесть в том периоде развития джаза, который пришелся на конец 60-х и 70-е годы прошлого века. Именно поэтому всегда с интересом слежу за программой сетевых переизданий огромного каталога знаменитой немецкой фирмы MPS Records, пик успехов которой пришелся как раз на эти годы. Вот и новый сетевой альбом Katcharpari, думаю, вызовет интерес у многих поклонников джаза. Для итальянского трубача Энрико Равы это был его второй альбом в качестве лидера. К тому времени (1973 год) Рава успел сделать себе имя в области авангардного джаза продолжительной работой с выдающимся сопрано-саксофонистом Стивом Лэйси: работа с мастером такого калибра автоматически делает имя его партнерам. В 1972 году Рава выпустил свой первый альбом, а годом позже настал черед Katcharpari.

Несмотря на реноме человека фри-джаза. Энрико не остался равнодушен к веяниям того времени, когда громче всего звучало слово «джаз-рок». В результате Katcharpari явил собой причудливую, но достаточно органичную и привлекательную, на мой вкус, смесь авангарда с джаз-роком. Интересен альбом не только этим: в составе квинтета 34-х летнего Равы в этом альбоме можно услышать молодого, 29-летнего Джона Аберкромби и оценить, как играл один из знаменитейших мастеров джазовой гитары в те годы. Заметной фигурой в этом составе был и другой интересный американец, «всеядный» басист Брюс Джонсон, игравший и с софт-рок ансамблем Beach Boys, и с Гилом Эвансом. Джонсон является автором финальной композиции альбома Peace, короткой лиричной баллады, не очень похожей на остальной контент, авторство которого, за одним исключением, принадлежит Раве.

А одной из самых ярких в альбоме я назвал бы второй трек Trial N. 5 с ярким соло зафузованной гитары Аберкромби и улетающим в стратосферу вибрирующим голосом трубы Равы. Не меньше драйва и в следующей пьесе Dimenticare Stanca, а титульная композиция Katcharpari, построенная на основе старинной мелодии инков Перу, наверняка навеяна подсознательным желанием Равы повторить успех прогремевшей три года назад (в 1970-м) El Condor Pasa Саймона и Гарфанкела. Пол и Арт искренне считали, что обработали народную песню инков, не подозревая в то время, что у остающейся мировым хитом по сей день мелодии был конкретный автор. В случае с Энрико Равой никто претензий на авторство Katcharpari не предъявил, но повторить успех El Condor Pasa итальянскому трубачу, разумеется, не удалось. Отмечу в альбоме и еще одну композицию: Cheerin’ Cherry– салют Равы своему коллеге по инструменту, видному мастеру фри-джаза Дону Черри. Американец уже тогда начал вводить в свою музыку этнические мотивы, и у Равы в этой пьесе выраженный ориентальный аромат. В целом – очень крепкий альбом, который укрепил сольную карьеру Энрико, продолжающуюся по сей день. Стоит послушать!

© 2017 / 1973 MPS Records

7 tks / 38 mins

(Bruce Johnson – b; Chip “Superfly” White – dr; John Abercrombie – el.g; Enrico Rava – tp, voc, bells;)

Линк предоставил Steffen Mayer, Herzog Promotion

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
авангард, фьюжн
страна
Италия, США
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